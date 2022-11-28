Demokrat Parti Mudanya'ya atama

Demokrat Parti Mudanya İlçe Başkanlığı'na, geçmiş dönem Bursa İl Yöneticisi Yaşar Yanıklar atandı.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde aylardır boş duran Demokrat Parti İlçe Başkanlığı’na, Bursa İl Başkanlığı’nca atama yapıldı.

Mudanya’nın 100 bin nüfusu ile İstanbul’a açılan ilk kapı olması yanında kırsaldaki vatandaşların tarımla geçimini sağladığı bir yer olduğunu belirten İlçe Başkanı Yaşar Yanıklar, “Demokrat varlığının her zaman hissedildiği Mudanya’da izlediğimiz politikalar ile ilçenin hak ettiği hizmeti almasını sağlayacağız. Amacımız bu siyaset arenasında bayrağı burca dikmektir” dedi.

Yeni yönetimi oluşturmak amacıyla parti binasında tanışma toplantısı düzenleyen Başkan Yanıklar, ilk toplantısında partiye kazandırdığı 4 yeni üyeye de ‘hayırlı olsun’ dileklerini ileterek rozetlerini taktı.