Demirtaş CHP'den Mudanya'ya resmi başvurusunu yaptı

Maliye Bakanlığı'nda hesap uzmanlığının yanı sıra çeşitli şirketlerde ve holdinglerde üst düzey yöneticilik yapan Yeminli Mali Müşavir İbrahim Alpay Demirtaş, Mudanya Belediye Başkan aday adaylığı için başvuru dosyasını CHP'ye kalabalık bir grupla teslim etti.BURSA (İGFA) - Mudanya'da 1973-1980 ve 1989-1994 yılları arasında üç dönem Belediye Başkanlığı yapan merhum Ali Narin Demirtaş'ın oğlu olan Hesap Uzmanı Yeminli Mali Müşavir İbrahim Alpay Demirtaş, Mudanya Belediye Başkanlığı için aday adaylığını CHP Mudanya İlçe Başkanlığı'nda açıkladı.

Mudanya için çok ciddi çalışmalar yaptıklarını ve şu ana kadar 40 sayfayı geçen bir program hazırladıklarını ifade eden İbrahim Alpay Demirtaş, "Bu programda hemen hemen tüm sorunları tespit ettik, çözüm önerilerini koyduk ve ilçeyi nasıl yöneteceğimizi anlattık. Bizim dönemimizde ortak akıl hakim olacak. Tek adamlık asla olmayacak" dedi.

"MECLİSTE EL KALDIRAN DEĞİL, FİKİR ÜRETECEK İNSANLAR ARIYORUM"

Mudanya'nın mutlaka ortak akılla, işin ehli ve eleştiriyi kabullenebilen insanlarla yönetilecek meclis oluşturacaklarını belirten Demirtaş, "Mecliste sadece el kaldıran değil, fikir üreten kaliteli, aklını, mesleğini kullanabilecek insanları arıyorum. İş başına geldiğimiz andan itibaren de Mudanya Belediyesi'nin kadrosu olmasına rağmen kullanılmayan başkan yardımcılıkları kadrosunu derhal devreye sokacağız. 5 başkan yardımcısı kadrosunu da dolduracağız. Vatandaşla birebir ilişkiye gireceğiz. Yetki, sorumluluk vereceğiz ve aynı zamanda hesap da soracağız" diye konuştu.

Mudanyalıların isteklerini her ortamda dikkate alacaklarının da altını çizen İbrahim Alpay Demirtaş, "Bizim hiçbir şekilde kompleksimiz yok. O nedenle koltuğun verdiği güçle kibirlenmeyeceğiz. Parti ve STK'ların iç işleyişine karışmayacağız. Biz her şeyi göremeyebiliriz ama bilgimiz, tecrübemiz bunu yapabilecek düzeyde. Amacımız ise sadece halka hizmet olacak" diye konuştu.

MUDANYA İÇİN ACİL DOKUNUŞLAR...

Konuşmasında ilçenin acil problemiyle ilgili de dokunuşları göreve gelir gelmez yapacaklarını ifade eden Demirtaş, ilçenin acil sorunlarından olan trafik ve otopark problemini mutlaka çözeceklerini, düğün salonu, Cemevi, huzurevi ve otistik çocuklar rehabilitasyon merkezi ile ilgili de öncelikli çalışma başlatacaklarını söyledi. Kendisinin eski bir sporcu olduğunu anımsatan Demirtaş, desteklerinin de daima spor kulüplerinde olacağını ve gençleri mutlu edebilecek ne tür çalışma varsa daima yanlarında olacaklarını da vurguladı.

"BİZE HER GÜN HALK GÜNÜ"

Partililerden gelen soru ve görüşleri de alan Demirtaş, hangi parti olursa olsun Büyükşehir Belediyesi ile asla kötü ilişki içerisinde olmayacaklarının sözünü verirken, 'halk günü' konusundaki isteğe ise, "Yapı gereği daima halkın içinde olduğum için görev süremiz boyunca da bunu tüm Mudanya görecek. Bize her gün halk günü olacak. Çünkü biz halk çocuğuyuz" şeklinde yanıt verdi.

İbrahim Alpay Demirtaş, açıklaması sonrasında başvuru dosyasını CHP Mudanya İlçe Başkanı Kurtuluş Furkan Atalay'a teslim etti.