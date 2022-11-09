Davutoğlu'ndan milletvekillerine çağrı: Teklifi 400'ün üzerinde oyla TBMM'de kabul edelim

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin genel merkezinde yaptığı açıklamada, AK Parti'nin başörtüsü ve aile yapısıyla ilgili anayasa değişikliği önerisine olumlu yaklaştıklarını kaydetti.ANKARA (İGFA) - Partisinin genel merkezinde basın açıklaması yapan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Anayasa değişikliği teklifinin kabulü, bütün olumsuz senaryoları engelleyecektir" dedi.

Altılı masa ortaklarından olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 3 Ekim günü yaptığı başörtüsü özgürlüğünü yasal teminat altına alma çağrısı hem bir bütün olarak toplumsal dönüşümün yasal bir zemine kavuşması, hem de bu konuda duyarlı geniş kitlelerin kaygılarının giderilmesi açısından son derece önemli ve samimi bir girişim olduğunu ifade eden Davutoğlu, konunun referanduma kalması halinde toplumu kutuplaştırıcı bir etki yapacağını söyledi.

https://youtu.be/Spx_CONUaO0

Seçimler öncesi ayrı bir referandum olarak gerçekleştirilmesi de seçim ortamında semboller bazında kutuplaşmayı tırmandıracağını ifade eden Davutoğlu, "Bu durum ayrıca siyasi kültürümüz açısından da vahim sonuçlar doğurma potansiyeli taşıyacaktır. Son derece gereksiz bir maliyete yol açacaktır" diyerek tüm milletvekillerine TBMM'de yapılacak oylamada 400'ün üzerinde 'evet' oyuyla teklifi kabul etme çağrısında bulundu.

"400'ÜN ÜZERİ OYLA KABUL EDİLMESİ, SENARYOLARI ENGELLEYECEKTİR"

"Teklifin 400 üzeri bir oyla kabulü, bütün bu olumsuz senaryoları engelleyecektir" diyen Davutoğlu, "Bu konunun bir daha gündeme gelmeyecek şekilde geride bırakılmasını sağlayacak senaryo budur. Bu Sayın Erdoğan’ın şahsi mücadelesi değil bir neslin ortak mücadelesidir. Diğer parti liderlerine de çağrıda bulunarak ve onları ziyaret ederek bu teklifin 400’ün üzerinde oyla çıkması için çaba sarf edin. Böylece, temel hak ve özgürlüklerinizi referandumla oylatmayın" diye konuştu.