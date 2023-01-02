Flaş Haber25 il için kritik uyarı!
Son Dakika
Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na ziyaret
SİYASET 02.01.2023, 14:20
Altılı masanın 5 Ocak’taki 10'uncu toplantısı öncesi Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, liderlerle ziyaretlere başladı.ANKARA (İGFA) - 5 Ocak'ta 10'uncu toplantısını gerçekleştirecek altılı masaya bu kez Gelecek Partisi ev sahipliği yapacak.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti.
Davutoğlu, Kılıçdaroğlu'nu CHP Genel Merkezi’nde ziyaret etti.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|16
|35
|2. Galatasaray
|15
|33
|3. Başakşehir
|15
|30
|4. Adana Demirspor
|15
|27
|5. Beşiktaş
|15
|26
|6. Trabzonspor
|15
|26
|7. Konyaspor
|15
|25
|8. Kayserispor
|15
|23
|9. Alanyaspor
|16
|21
|10. Giresunspor
|15
|19
|11. Gaziantep FK
|15
|17
|12. Karagümrük
|15
|16
|13. Ankaragücü
|15
|16
|14. Antalyaspor
|15
|16
|15. Hatayspor
|16
|16
|16. Kasımpaşa
|15
|15
|17. Sivasspor
|16
|14
|18. Ümraniye
|16
|11
|19. İstanbulspor
|15
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|18
|38
|2. Samsunspor
|18
|32
|3. Bodrumspor
|18
|32
|4. Keçiörengücü
|18
|32
|5. Bandırmaspor
|18
|31
|6. Pendikspor
|18
|30
|7. Rizespor
|18
|30
|8. Boluspor
|18
|30
|9. Manisa FK
|18
|28
|10. Sakaryaspor
|18
|25
|11. Göztepe
|18
|24
|12. Altay
|18
|21
|13. Erzurumspor
|18
|20
|14. Tuzlaspor
|18
|19
|15. Adanaspor
|18
|18
|16. Ö.K Yeni Malatya
|18
|15
|17. Denizlispor
|18
|15
|18. Altınordu
|18
|13
|19. Gençlerbirliği
|18
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|17
|44
|2. M.City
|16
|36
|3. Newcastle
|18
|35
|4. M. United
|17
|35
|5. Tottenham
|17
|30
|6. Liverpool
|17
|28
|7. Fulham
|18
|28
|8. Brighton
|17
|27
|9. Brentford
|18
|26
|10. Chelsea
|16
|25
|11. Crystal Palace
|16
|22
|12. Aston Villa
|17
|21
|13. Leicester City
|18
|17
|14. Leeds United
|16
|16
|15. Bournemouth
|18
|16
|16. Everton
|18
|15
|17. West Ham United
|17
|14
|18. Nottingham Forest
|17
|14
|19. Wolves
|17
|13
|20. Southampton
|17
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|15
|38
|2. Real Madrid
|15
|38
|3. Real Sociedad
|15
|29
|4. Atletico Madrid
|15
|27
|5. Athletic Bilbao
|15
|25
|6. Real Betis
|15
|25
|7. Villarreal
|15
|24
|8. Rayo Vallecano
|15
|23
|9. Osasuna
|15
|23
|10. Valencia
|15
|19
|11. Mallorca
|15
|19
|12. Girona
|15
|17
|13. Almeria
|15
|17
|14. Getafe
|15
|17
|15. Real Valladolid
|15
|17
|16. Espanyol
|15
|13
|17. Celta Vigo
|15
|13
|18. Sevilla
|15
|12
|19. Cadiz
|15
|12
|20. Elche
|15
|4
Röportaj & Söyleşi Tümü