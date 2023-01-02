Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na ziyaret

Altılı masanın 5 Ocak’taki 10'uncu toplantısı öncesi Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, liderlerle ziyaretlere başladı.ANKARA (İGFA) - 5 Ocak'ta 10'uncu toplantısını gerçekleştirecek altılı masaya bu kez Gelecek Partisi ev sahipliği yapacak.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti.

Davutoğlu, Kılıçdaroğlu'nu CHP Genel Merkezi’nde ziyaret etti.