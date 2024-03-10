Darıca’nın diş hastanesi projesi hazır!

Yeniden Refah Partisi Darıca Belediye Başkan Adayı Diş Hekimi Fatma Kurtuluş, Darıca Bir Umut Engelliler Derneği açılışında hastası Zeynep Asya ile karşılaştı. Kurtuluş, “Çocuk dişlerinin ücretsiz çekildiği yepyeni ‘Darıca Belediyesi Diş Hastanesi’nde genel anestezi eşliğinde inşallah işlemlerimizi tamamlayacağız. Hastanemiz projesi ile hazır” dedi.KOCAELİ (İGFA) - Sabahın erken saatlerinde başladığı saha çalışmalarına, gece geç saatlere kadar devam eden Yeniden Refah Partisi Darıca Belediye Başkan Adayı Diş Hekimi Fatma Kurtuluş, Darıca Bir Umut Engelliler Derneği’nin yeni yerinin açılışına katıldı.

Açılışta dernek üyelerinden Zeynep Asya ile karşılaşan Kurtuluş, çok mutlu oldu.

Dernek üyesi Zeynep Asya’nın 5 yıldır hastası olduğunu söyleyen Başkan Adayı Kurtuluş, “Zeynep Asya ile birbirimizi tanıdığımız için yüzümüzde güller açıyor. Zeynep tam beş senedir takipli hastam. Birlikte büyüdük. Yine diş tedavilerini yapacağız tabi ki. Çocuk dişlerinin ücretsiz çekildiği yepyeni ‘Darıca Belediyesi Diş Hastanesi’ndegenel anestezi eşliğinde inşallah işlemlerimizi tamamlayacağız. Ortodonti, pedodonti, periodontoloji çene cerrahisi ve protez dallarında, belediye bünyesinde hizmet verecek diş hastanemizi projesiyle hazırladık. İnşallah göreve geldiğimizde en kısa sürede hayata geçireceğiz” dedi.