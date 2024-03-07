Darıca’da Selma Gülenç’in büyük başarısı

AK Parti Darıca Kadın Kolları Başkanı Selma Gülenç ve yönetimi, 8 Mart Dünya Kadınlar günü vesilesi ile ‘Birlik ve Beraberlik’ yürüyüşü düzenledi. Yüzlerce kadının katıldığı yürüyüş, Selma Gülenç ve yönetiminin büyük başarısını bir kez daha gözler önüne serdi.KOCAELİ (İGFA) - AK Parti Darıca İlçe Başkanlığı önünde başlayan ve Darıca Kapalı Pazar’da miting ile tamamlanan yürüyüşe; AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, AK Parti Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir, Darıca Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Muzaffer Bıyık ve eşi, AK Parti Darıca İlçe Başkanı Köksal Şakar ve eşi, 2023 Genel Seçimlerinde MHP Kocaeli 2. Sıra milletvekili Adayı Yudum Kaşıkçı, AK Parti Darıca İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Arslan ve partililer katıldı.

“MUZAFFER BIYIK’A EN GÜÇLÜ DESTEK KADINLARDAN GELECEK”

AK Parti Darıca İlçe Başkanlığı önünde başlayan ve Darıca Kapalı Pazar’da miting ile sonlanan yürüyüşe yüzlerce AK Partili kadın ve teşkilat mensupları katıldı. Kapalı Pazar alanını tıklım tıklım dolduran kadınlara ilk olarak AK Parti Darıca İlçe Kadın Kolları Başkanı Selma Gülenç seslendi. Gülenç, “Kadın demek; evlat yetiştiren anne demektir. Kadın demek; güçlü toplum, güçlü aile demektir. Kadın demek; TBMM’de milletvekili demektir. Kadın demek; bir siyasi partide il kadın kolları başkanı demektir. Meclis üyesi, öğretmen, doktor, öğretmen her anlamda güçlü kadın demektir. Sayın cumhurbaşkanımıza bizlere verdiği değerden dolayı sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Kıymetli belediye başkanımıza her alanda kadınları destekleyip, projelerinden ve bize verdiği değerden dolayı teşekkür ediyorum. 31 Mart yerel seçimlerinde kıymetli belediye başkanımıza buradan kadın kolları olarak söz veriyoruz. Size en güçlü destek kadınlardan gelecek. Gözünüz arkada kalmasın” dedi.

“BÜYÜKŞEHİR’DE TAHİR BAŞKANIMIZI VE DARICA’DA MUZAFFER BAŞKANIMIZI SEÇECEĞİZ”

AK Parti Darıca İlçe Kadın Kolları Başkanı Selma Gülenç’in ardından yoğun programları nedeni ile erken konuşan AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu konuştu. Katırcıoğlu, “Bu davada olmaktan mutluluk ve onur duyuyorum. Sizler ile birlikte ev ev, kapı kapı, sokak sokak gezmekten büyük mutluluk duyuyorum. İyi ki varsınız, iyi ki sizlerle birlikteyiz. 22 yıldan beri nasıl hizmet ettiysek, bu hizmetler aynı şekilde devam edecek. Sosyal belediyecilik ile insana dokunan anlayışımız ile yola devam edeceğiz. Nesilleri yetiştiren annelerdir, kadınlardır. Büyükşehir’de Tahir başkanımızı ve Darıca’da Muzaffer başkanımızı seçeceğiz. Bizler aynı zamanda Cumhurbaşkanımızın tüm dünyaya karşı güçlü ve dimdik durabilmesi için en fazla oyu Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti’ye destek vermemiz gerekiyor” açıklamasında bulundu.

“SEÇİME 24 GÜN KALA SÖYLÜYORUM, DARICA TAMAM İNŞALLAH”

AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu’nun ardından konuşan AK Parti Darıca İlçe Başkanı Köksal Şakar ise Kadın Kolları’na “Sizler, siyasetin öznesisiniz” diyerek, AK Parti teşkilatlarında kadınların öneminin altını çizdi. Şakar, “Bu muhteşem programı organize eden Kadın Kolları’mıza teşekkür ediyorum. Darıca Cumhuriyet Meydanı’nda yaptığımız mitingde, ‘Allah’ın izniyle Darıca tamam’ demiştik. Bugün yine aynısını, sizi gördükten sonra söylüyorum. Seçime 24 gün kala söylüyorum, Darıca tamam inşallah. Sizler siyasetin öznesisiniz. Kadın Kolları Başkanıma, SKM başkanımıza, her birinize katılımlarınızdan dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum Recep Tayyip Erdoğan davasının her zaman bayraktarları oldunuz, olmaya devam da ediyorsunuz. 31 Mart’ta sandıkları patlatmaya hazır mısınız?” şeklinde konuştu.

“DARICA HER ZAMANKİNDEN DAHA HAZIR VE KARARLI”

AK Parti Darıca İlçe Başkanı Köksal Şakar’ın ardından AK Parti Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir konuştu. Özdemir, “Bugün gördüm ki Darıca, 31 Mart seçimlerine her zamankinden daha hazır ve daha kararlı. Cumhur İttifakı adayımız Muzaffer Bıyık’a tam destek Darıca’dan, Darıcalı kadınlardan gelecek. AK Parti, gerçek bir kadın hareketidir. Kadınlar siyasetin nesnesi değil, öznesidir. Siyasette ‘kadın olmazsa başarı yakalayamayız’ diyen dünya lideri Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yol arkadaşlarıyız. 31 Mart’ta Muzaffer başkanımız için sandıklar patlatılacaktır” açıklamasında bulundu.

“DARICAMIZ’DA BU İŞİN BİTMİŞ OLDUĞUNU BUGÜN RESMEN İLAN ETTİK”

Programda son olarak Darıca Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı Muzaffer Bıyık konuştu. Bıyık, 2019 yerel seçimlerinde elde ettikleri puanı daha da yukarıya çekerek seçimi kazanacaklarına inandığını kaydederek şunları söyledi: “Darıcamız’da bu işin bitmiş olduğunu bugün resmen ilan ettik. Kadınlar bir işe inanırsa, bu iş biter. 2019’da 52,5’luk bir zafer kazandık. Bugün daha büyük bir fotoğraf var. Bu rakamı daha da arttırarak sandıkları patlatacağız. Dünya Kadınlar Günü’nüzü kutluyorum. Kadına şiddetin olmadığı, cinayetlerin yaşanmadığı bir 2024 temenni ediyoruz. Kadın ve şiddet kelimelerinin yan yana dahi gelmesine müsaade etmemeliyiz.”