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Dalgıç: Mudanya'nın geleceğini şekillendireceğiz

CHP'nin Mudanya Belediye Başkan Adayı Deniz Dalgıç, sahil şeridinden istihdama, kültür etkinliklerinden kentsel dönüşüme kadar geniş kapsamlı projelerle Mudanya'nın geleceğini şekillendireceğini açıkladı.BURSA

SİYASET 17.03.2024, 14:15
Dalgıç: Mudanya'nın geleceğini şekillendireceğiz

CHP'nin Mudanya Belediye Başkan Adayı Deniz Dalgıç, sahil şeridinden istihdama, kültür etkinliklerinden kentsel dönüşüme kadar geniş kapsamlı projelerle Mudanya'nın geleceğini şekillendireceğini açıkladı.BURSA (İGFA) - CHP Mudanya Belediye Başkan Adayı Deniz Dalgıç, NOW TV'de Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Haftasonu programında Mudanya vizyonunu paylaştı.

Mudanya'nın 45 kilometrelik sahil şeridine sahip olmasına rağmen, bu imkandan yeterince yararlanılamadığını belirten Deniz Dalgıç, "Sahile ulaşım, insanca kullanımı ve tesisleşme konusunda problemlerimiz var. Biz iki hafta sonra bunları tersine çevireceğiz." dedi.

İlçe nüfusunun yüzde 74'ünün orta ve orta yaş üzeri olduğunu belirten Dalgıç, bu durumun turizm ve tarım için dezavantaj oluşturduğunu söyledi. Tüm Türkiye gibi Mudanya’nın da günden güne fakirleştiğine ve yaşlandığına dikkat çeken Dalgıç, “Bu durum ilçemiz için büyük bir sorun. Mudanya şu anda 110 bin nüfusu olan büyük bir sahil kasabası haline geldi. Bizim genç nüfusumuzu kentte tutmak için iş alanları yaratmamız lazım.” diye konuştu.

AFET RİSKİ TAŞIYAN YAPILAR YENİLENECEK

1999'dan beri afet riski taşıyan yapılara dair bir çözüm üretilmediğini belirten Dalgıç, depreme dayanıksız yapılarla Mudanya’nın tarihi ve özel dokusunun bozulduğunu da vurguladı. CHP’li sosyal demokrat bir belediye başkan adayı olarak bu konuda mutlaka adımlar atacaklarını dile getiren Dalgıç, “Can güvenliği ve geçim sıkıntısı olan insan mutlu olamaz. Bizim en önemli projemiz mutlu, refah içinde yaşayan, güvenli bir Mudanya oluşturmak.” dedi.

Kentsel dönüşümün halkla birlikte barış içinde yapılacağını ve tüm kararların ilgililerle birlikte, alınacağını belirten Dalgıç, Kent Konseyi altında mahalle konseyleri kuracaklarını ifade etti.

Mudanya'nın bilinçli bir nüfusa ve güçlü bir sivil topluma sahip olduğunu belirten Dalgıç, ortak platformlar ve sosyal alanlar oluşturarak şehrin her köşesinde fayda sağlayacak projeler geliştireceklerini açıkladı.

MUDANYA FESTİVALLER KENTİ OLACAK

Mudanya'da sinema ve tiyatronun yokluğuna dikkat çeken Dalgıç, “Kentimizde öğretmenevi ve emeklievi ihtiyacı var. Yaya trafiğinin geliştiği, araç trafiğinden arındırılmış, insanların caddelerinde ve sokaklarında rahatlıkla yürüyebildiği bir Mudanya hayal ediyoruz. Mudanya'yı festivaller kenti ve sanat merkezi haline getirmek istiyoruz." diye konuştu. Mudanya Mütarekesi'nin Cumhuriyetin temellerinin atıldığı çok önemli bir yer olduğunu ve bunun tüm Türkiye'ye anlatılması gerektiğini vurgulayan Dalgıç, gastronomi turizmine de önem vereceklerini kaydederek, “Mudanya’nın zeytin, incir ve üzüm gibi marka tarım ürünleri var. Biz turizmle bunu buluşturacağız. Gastronomi rotaları oluşturarak, turistleri yerli üreticilerimizle buluşturacağız. Böylece tarım ürünlerimiz daha katma değerli hale gelecek.” dedi.

En büyük hassasiyetinin Türkiye Cumhuriyeti ve Atatürk ilkeleri olduğunu belirten Dalgıç, "Siyasetin beklentisiz yapılması gerektiğini düşünüyorum. CHP’deki değişim hareketi beni oldukça umutlandırdı. Ben de söylemlerimi eyleme dönüştürmek için siyasete atıldım." diye konuştu. Vatandaşların da bu doğrultuda kendisi gibi düşündüğüne inandığını kaydeden Dalgıç, “Güler yüzlü ve samimi bir yaklaşımla, gerçekçi projeler sunduğunuz zaman halkın güvenini kazanıyorsunuz. İnanmak çok önemli. Onlar size inandığı zaman, sizle farklı bir bağlantı kuruyorlar." dedi.

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