“Daha fazlasını yapmak için göreve talibiz”

Seçim beyannamesini açıklayan İnegöl Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Alper Taban, 5 yılda yapılan çalışmaları işaret ederek “Daha fazlasını yapmak için İnegöl her şeye değer diyerek göreve talibiz” dedi.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Alper Taban, 31 Mart’ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri sürecinde çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta Cuma akşamı düzenlenen lansman programıyla yeni dönem projelerini kamuoyuna duyuran Başkan Taban, bir yandan geleceği planlarken bir yandan da vatandaşların sesine kulak vermeye devam ediyor. Bu kapsamda mahalle mahalle, sokak sokak gezerek ilçe halkıyla buluşan, istişareler yapan Başkan Taban, STK ziyaretleriyle de toplumun kanaat önderleriyle bir araya geliyor.

SAHA ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Başkan Taban, seçim beyannamesini açıklamasının ardından hafta sonu yoğun tempoda ziyaret ve programlarını sürdürdü. Yeniceköy Mahallesini ziyaret eden Taban, burada esnaflarla ve vatandaşlarla buluştu. İlçe halkının yoğun ilgisi ve sevgi seliyle karşılaşan Taban, ayrıca Abhaz Kültür Derneğini de ziyaret ederek dernek yöneticileri ve üyeleriyle bir araya geldi.

“154 PROJEYLE YENİ DÖNEME HAZIRIZ”

Ziyaret ve buluşmalarda hem İnegöl’ün geleceğini inşa edecek projelerini anlatan hem de vatandaşların talep ve önerilerine kulak veren Başkan Taban, “Geride kalan 5 yılda pandemi, deprem, savaşlar, doğal afetler gibi olumsuzluklara rağmen beyanlarımızın yüzde 84’ünü hayata geçirdik. Şimdi daha iyilerini, daha fazlasını yapmak için İnegöl her şeye değer diyerek yeniden göreve talibiz. Vatandaşlarımız niyetimizi biliyor. İşimiz hizmet etmek. Bu düşünceyle 154 projeyle yeni döneme hazırız” dedi.