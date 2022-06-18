Son Dakika

Daha bitmedi yolun başındayız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Adalet yürüyüşü"nün bitmediğini, henüz yolun başında olduklarını ve Türkiye'ye demokrasi gelinceye değin yürüyüşü sürdüreceklerini söyledi.

SİYASET 18.06.2022, 16:11
Daha bitmedi yolun başındayız

Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin il başkanlığınca Celal Atik Spor Salonu'nda düzenlenen "Üye Katılım Töreni"nde yaptığı konuşmada, CHP'li olmanın Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının verdiği Kurtuluş Savaşı'nın, bağımsızlığın arkasında durmak, kadın erkek eşitliğini savunmak manasına geldiğini söyledi.

CHP'li olmanın herkesin inancına, herkesin kimliğine, herkesin yaşam tarzına saygı duymak anlamını taşıdığını anlatan Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet Halk Partili olmak demek bu ülkede yaşayan 85 milyon insanın güler yüzlü olmasını savunmak demektir. Dertleriyle dertlenmek demektir. Cumhuriyet Halk Partili olmak demek, sıradan bir olay değildir." dedi.

AK Parti'nin politikalarını eleştiren Kılıçdaroğlu, vatandaşlardan seçimlerde kendilerinin yanında olmasını istedi.

Türkiye'nin tüm sorunlarını çözmeye hazır olduklarını vurgulayan Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye ikinci yüzyıla adım atıyor, ikinci yüzyılda Cumhuriyetimizi, demokrasiyle taçlandıracağız. Herkesin düşüncesini özgürce ifade ettiği bir Türkiye, herkesin sokaklarda özgürce gezdiği, herkesin karnının doyduğu bir Türkiye, iyilerin kazanabildiği bir Türkiye... Bunları yapacağız. İşin özeti birlikte mücadele edeceğiz. Mücadelemiz kutlu olsun, bu mücadele bir hak, adalet mücadelesidir. Bu, Türkiye'nin mücadelesidir. Adalet yürüyüşü daha bitmedi, daha yolun başındayız. Adalet yürüyüşü, bu ülkeye demokrasi gelinceye kadar devam edecek."

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel de ülkenin zor günler yaşadığı böyle bir zamanda vatandaşların partilerine katılmaya devam ettiğini, yeni üye sayılarının her geçen gün arttığını söyledi.

Partiye yeni katılan aralarında sanatçı Yılmaz Güney’in kız kardeşi Güzide Sayılı'nın da olduğu bazı üyeler de sahneye çıkarak konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, yeni üyelere rozetlerini taktı.

Törene Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, milletvekilleri, belediye başkanları ve partililer katıldı.

- Kılıçdaroğlu, muhtarlarla buluştu, toplu sözleşme törenine katıldı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'deki temasları kapsamında, sabah saatlerinde Tarihi Havagazı Fabrikası'nda basına kapalı olarak muhtarlarla bir araya geldi.

Ardından Kültürpark'taki Celal Atik Spor Salonu önünde İzmir Büyükşehir Belediyesi iştirakleri ile Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçiler Sendikası (Türkiye Belediye İş) arasında 5 bin 250 personeli kapsayan toplu iş sözleşmesi imza törenine katılan Kılıçdaroğlu, burada işçilere hitap etti.

Kemal Kılıçdaroğlu, işçilerden haklarını arama noktasında ortak hareket etmelerini isteyerek, bu noktada her zaman çalışanların yanında olduklarını dile getirdi.

Türkiye'de ekonomik sıkıntıların farkında olduklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, bu anlamda sandığa giderken işçilerden ellerini vicdanlarına koyarak oylarını kullanmalarını istedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer ise sözleşmenin hayırlı olmasını dileyerek, bundan sonra da çalışanların yanında olacaklarını aktardı

#chp #Kemal Kılıçtaroğlu
Yorumlar (0)
26
az bulutlu
Namaz Vakti 18 Haziran 2022
İmsak 03:24
Güneş 05:25
Öğle 13:10
İkindi 17:10
Akşam 20:46
Yatsı 22:37
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31