Dağ yöresinden Dündar’a büyük destek

Bursa’da yaşayan Orhaneli Fadılköylüler ile bir araya gelen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yaptığı ziyarette büyük coşku ve sevinç gösterisiyle karşılandı.BURSA (İGFA) - Seçim çalışmaları kapsamında Osmangazi ilçesinde gezmedik mahalle ve sokak bırakmayan Osmangazi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Mustafa Dündar, yaptığı ziyaretlerde 15 yıllık başkanlık döneminde ilçeye kazandırdığı eserleri ve yeni dönemde yapacağı projeleri anlatıyor. Seçim çalışmaları kapsamında Çiftehavuzlar Mahallesi’nde bulunan Orhaneli Fadıl Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneğini MHP Osmangazi İlçe Başkanı Kerim Gürsel Çelebi ile birlikte ziyaret eden Başkan Dündar, burada meşalelerle karşılandı. Osmangazi Belediyesi tarafından çok sayıda hizmetin yapıldığı Çiftehavuzlar Mahallesi’nde vatandaşlar Başkan Dündar’dan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

“YARDIMA ENGEL OLAN ANLAYIŞ OSMANGAZİ’Yİ YÖNETMEYE TALİP OLUYOR

Osmangazi’de bulunan derneklere her zaman destek olduklarını ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Başkan Adayı Mustafa Dündar, “Orhaneli Fadıl Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği binasının yapımında belediye olarak destek oldu. Osmangazi olarak sadece ilçemizde değil dünyanın dört bir yanındaki mazlum ve ihtiyaçların yanında oluyoruz.

İsrail, tüm dünyanın gözü önünde Filistin’de tonlarca bombayı 2,5 milyon Müslümanın üzerine atıyor. Buna Türkiye dışında kimseden ses çıkmıyor. Sivil toplum örgütleri hükümetimiz, cumhurbaşkanlığı ve belediyelerimiz o bölgeye katkı ve destek vermek için uğraşıyor. Biz de belediye olarak yardım yapmak istedik. Milletvekilimizle ve bakanla görüştük, Kudüs büyükelçisiyle görüşme yaptık. Sınırlı ve zor şartlarda Kızılay vasıtasıyla kısıtlı bir yardım gönderebileceğimiz söylendi. İsrail insani yardımı dahi engelliyor. Osmangazi Belediyesi olarak Türk Dünyası Belediyeler Birliği Yönetimindeyiz. Birliğin İstanbul’da yapılan toplantısında Filistin’e yardım kampanyası başlatıldı. Bölgeye ulaştırılabiliyorsa gıda ulaştıralım, bu mümkün değilse toplanan parayı devlet eliyle bundan sonraki süreçte Gazze’nin yeniden ihyası için kullanırız kararı alındı. Biz de bunu meclis gündemine getirerek 100 bin dolar yardım yapmaya karar verdik. Bu yardıma CHP karşı çıktı. Biz orada olan zulme karşı duruşumuzu tavır ortaya koymaya çalışıyoruz ama onlar bunu dahi yapamıyorlar. Bu tavrı ortaya koyamayanlar Osmangazi’yi yönetmeye talip oluyor” dedi.

“BU BÖLGEDE 10 YILDIR KENTSEL DÖNÜŞÜM YAPIYORUZ”

Osmangazi Belediyesi olarak hizmetin en iyisini yapan belediye olduklarını aktaran Başkan Dündar, “Bizim belediye olarak destek olmadığımız kulüp ve dernek yok. Biz bu yaptığımız hizmetleri vatandaşların istek ve talepleri doğrultusunda onlardan destek alarak yapıyoruz. Osmangazi Belediyesi deyince akla güçlü bir yapı ve aile, borcu olmayan belediye geliyor. Neden bu akla gelir, çünkü akıllı bir yönetim ve israfın önüne geçen bir anlayış var, biz elimizdeki imkanlarla en verimli yatırımları yapmayı başardık. Bu bölgede 10 yıldır kentsel dönüşüm yapıyoruz. Türkiye’nin konuştuğu zemin artı 5 kat modelini bu bölgede hayata geçirdik. Bizim hedefimiz bu bölgenin tamamının kentsel dönüşümünü sağlamak” şeklinde konuştu.

“BAŞKANIM BİZE HER ZAMAN DESTEK OLDU”

Orhaneli Fadıl Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ferruh Tayan da, “Dernek binamız yapılırken Osmangazi Belediye Başkanımızın büyük destekleri oldu. Bize desteklerini hiç bir zaman esirgemeyen başkanıma köyüm adına teşekkür ediyorum. MHP Osmangazi İlçe Başkanımız Kerim Gürsel Çelebi, başkanımız da bize her zaman destek ve yardımcı oluyor. Ben kendilerine köyüm adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

MHP Osmangazi İlçe Başkanı Kerim Gürsel Çelebi, kendilerini coşkulu bir şekilde karşılayan Orhaneli Fadıl Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği yönetimi ve üyelerine teşekkür etti.