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Dağ-Der'den Dinçer'e tam destek

SİYASET 06.03.2024, 14:32
Dağ-Der'den Dinçer'e tam destek

Mudanya'da yaşayan Dağlı vatandaşlarla bir araya gelen Cumhur İttifakı AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.BURSA (İGFA) - Cumhur İttifakı AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek Yerel seçimler öncesi vatandaşlarla bir araya gelirken, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle buluşup ilçenin sorunları ve çözüm yolları hakkında fikir alışverişinde bulunuyor. Dinçer son olarak Mudanya Dağ-Der üyeleriyle bir araya geldi. Toplantıya AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer, AK Parti Mudanya İlçe Başkanı Osman Şeker, Dağ-Der Genel Başkanı İsmail Aydoğdu, Mudanya Şube Başkanı İsa Doğan, Emek Şube Başkanı Ahmet Çam, Dağ-Der Yönetim Kurulu üyeleri ile çok sayıda vatandaş katılırken, vatandaşlar Dinçer'e yoğun sevgi gösterisinde bulundu.

KORUMAMIZ GEREKİYOR

Mudanya'nın özellikli bir ilçe olduğunu söyleyen AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer, "Türkiye'de çok örneği olmayan hem coğrafi hem de sosyolojik yapıya sahip bir ilçemiz var. Bunu korumamız gerekiyor. Elbette bunların yanı sıra birçok sorun da var. Ancak sorunların çözümü için hep birlikte mücadele edersek başarılı oluruz. Sorunların çözüm yolları hakkında projelerimiz var. Elbette Mudanya'da yaşayan Dağlı vatandaşlarımızla aktif bir iletişim içinde olacağız. 4 bine yakın Dağlı hemşehrimizin Mudanya'ya değer katıyor. Hep birlikte Mudanya'yım daha konforlu bir ilçe haline getirelim" diye konuştu.

BİRLİKTE BAŞARILI OLURUZ

İlçe Okul Aile Birliği temsilcileriyle de buluşan Gökhan Dinçer, ilçedeki her sorunun çözümü için gerekli planları olduğunu ve hep birlikte keyifle yaşanacak bir Mudanya ortaya çıkaracaklarını söyledi. Gümüşhaneli vatandaşlarla buluşan ve aynı zamanda köy ziyaretleri de gerçekleştirilen AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer, Dedeköy, Hasköy ve Aydınpınar'da vatandaşlarla buluştu. Sorunları dinleyen Dinçer, sorunların çözümü konusunda çalışacaklarını ancak hep birlikte olunursa başarılı olunabileceğini ifade etti. Sorunların çözümleri için hep hareket edeceklerini ifade eden Gökhan Dinçer, her hafta gerçekleştirilecek köy ziyaretleri, 15 günde bir yapılacak halk buluşmalarının yanı sıra, kuracakları sistemle vatandaşların sorunlarını çok daha kolay iletmesini sağlayacaklarını belirtti.

DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZLERİ

Bu arada seçim çalışmaları nedeniyle Gökhan Dinçer'e eşi Özlem Dinçer ve oğlu Burak Dinçer seçim ofisinde doğum günü sürprizi yaparken, bir araya geldiği AK Parti il ile ilçe mevcut ve eski gençlik kolları başkanları ile antrenmanlarını izlemeye gittiği Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Hentbol sporcuları doğum günü pastası keserek Dinçer'in yeni yaşını kutladılar.

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