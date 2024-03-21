Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: “Alinur Aktaş başkanımızın yanındayız”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Tarihi Hanlar Bölgesi’ni gezerek Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Bursa’daki projeden çok etkilendiğini söyleyen Yılmaz, “Bu proje, merkezi idare ve yerel yönetim işbirliğinin en güzel örneklerinden birisi oldu. Bu projeden çok etkilendim” dedi.BURSA (İGFA) - Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Bursa’ya gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı destekleriyle hayata geçirdiği Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Dönüşüm Projesi’ni yerinde inceledi. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, AK Parti Genel Başkanvekili ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, Bursa Milletvekili Mustafa Varank, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan’ın da hazır bulunduğu ziyarette, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş tarafından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a alanda yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgi verildi.

“TARİHİ DOKU ORTAYA ÇIKARILDI” Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bursa’nın çok özel bir projesini incelemek üzere Tarihi Hanlar Bölgesi’ni ziyaret ettiklerini söyledi. Bölgenin aslında tarihi Bursa’nın merkezi olduğunu belirten Cevdet Yılmaz, “Tarihi Hanlar Bölgesi projesi, Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş’ın geçen seçimlerde vaat ettiği bir projeydi. Alinur Aktaş başkanımız başkaları gibi seçimden sonra vaat ettiklerini unutmadı. Projelerini gece gündüz takip etti. Bu çok güzel eser de ortaya çıkmış oldu. Bu tarihi dokuyu ortaya çıkartan projede verdiği destek için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımızı sunuyorum. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza da teşekkür ediyorum. Elbette en başta Alinur Aktaş başkanımız olmak üzere emeği geçenleri tebrik ediyorum. Bir milyar TL’yi aşkın bir kaynak bu projeye harcandı. Bu proje, merkezi idare ve yerel yönetim işbirliğinin en güzel örneklerinden birisi oldu. Başkanımız alanın eski halini gösterdi. Tabiri caizse mezbelelikmiş. Uygunsuz yapılar yıkılarak tarihi doku ortaya çıkarıldı” diye konuştu.

“BU ÇALIŞMA GEÇMİŞLE GELECEĞİ BÜTÜNLEŞTİRİYOR” Uzun seneler Kalkınma Bakanlığı yaptığını hatırlatan Yılmaz, “Her yerde yapmakla övünüyoruz. Ama bazı yerlerde de yıkmakla övünüyoruz. Özellikle tarihi dokunun olduğu şehir meydanlarında yeni yapıları yıktığınız zaman o tarihi güzellikler kendiliğinden ortaya çıkıyor. Şehre ayrı bir kimlik ve güzellik katıyor. Şehrin yaşam ve insan kalitesine, turizm kanalıyla ekonomisine de büyük bir katkıda bulunuyor. Bursa Hanlar Bölgesi de daha fazla yerli ve yabancı turisti cezbederek şehir ekonomisine katkıda bulunacaktır. Bu projeden çok etkilendim. Bu tür projelerin tüm Türkiye’de yaygınlaşması lazım. Şehirlerin tarihi dokusu ortaya çıkarılmalı. Bu çalışma, gelecek nesillere tarihi mirasımızı aktarmada da önemli rol oynayacaktır. Burada gezen bir çocuk veya genç tarihini görecek, tanıyacak. Kitaplardan okuduğu eserleri gözüyle de görecek. Tarihle bağ kuracak. Bu çalışma geçmişle geleceği bütünleştiriyor. Bizim anlayışımız da bu zaten” diye konuştu.

“ALİNUR AKTAŞ BAŞKANIMIZIN YANINDAYIZ” Son 20 senede eser ve hizmet siyaseti yaptıklarını anlatan Yılmaz, “Bir taraftan geçmiş değerlerle geleceği buluşturuyoruz. Diğer taraftan da gelişen ve modernleşen toplumu tarihi değerlerine sıkı sıkıya sahip çıkan, onlarla gelecek vizyonunu çatıştırmayan bir anlayışı yürütüyoruz. Bunun yansımasını da Bursa’da görüyoruz. Biz güçlü bir tarih bilinciyle geleceğe yürümeye ve Türkiye Yüzyılı’nı inşa etmeye devam edeceğiz. Merkezi hükümet olarak yerel yönetimlerin çalışmalarına destek oluyoruz. Hanlar Bölgesi bunun için güzel bir örnektir. Alinur Aktaş başkanımız, Bursa halkının desteği ve duasıyla önümüzdeki dönem de bu tür projelere devam ederek Bursa’nın tarihi dokusunu ve güzelliklerini daha da açığa çıkartacaktır. Bu seçimde de laf edenler, algı oluşturanlar değil, gerçek belediyecilik yapanlar, halka hizmet edenler, şehre hizmet edenler kazanacaktır. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Alinur Aktaş başkanımızın yanındayız. Tekrar muhteşem çalışmaya öncülük eden Alinur Aktaş başkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Güzel bir açılışla da tüm Türkiye ve dünyaya bölge tanıtılmış olur. Tekrar hayırlı olsun” dedi.

Daha sonra tarihi bölge esnafını da ziyaret eden Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz, vatandaşlarla da sohbet ederek çalışmalar hakkındaki görüşlerini aldı.