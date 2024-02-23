Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Manisa’da

SİYASET 23.02.2024, 13:22
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Manisa’da

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın Manisa OSB’de düzenlediği İş Dünyası Buluşma Toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Manisa Büyükşehir Belediyesi, merkezi idare ve yerel yönetim işbirliğinde Manisa’daki yaşam ortamı ile iş ve yatırım ortamını iyileştirmeye devam edeceklerini söyledi.

MANİSA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bir dizi programa katılmak üzere Manisa’ya geldi. İlk olarak Manisa Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nde düzenlenen İş Dünyası Buluşma toplantısına katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ı, Manisa Valisi Enver Ünlü, AK Parti Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç Arınç, MOSB Yönetim Kurulu Başkanı Sait Türek, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, AK Parti MKYK Üyesi Doç. Dr. Ayşe Nevin Sert, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, kapıda karşıladı. Selamlamaların ardından OSB Toplantı Salonu’nda İş Dünyası Buluşma Toplantısı başladı. Manisa’daki iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye’nin ekonomik verileri ve mali tabloları ışığındaki durumu, iş dünyası ve sanayicilerin yatırımları, Manisa’da hayata geçirilen proje ve yatırımlar hakkında bilgiler verdi.

BELEDİYELERİN ÖNEMİNE DEĞİNDİ, BÜYÜKŞEHİR’İ ÖRNEK GÖSTERDİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomik verilere ilişkin bilgilendirmenin ardından yerel yönetimlerin iş dünyası ile yapacağı işbirliğinin önemine de değindi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz,  “Yerel yönetimlerin, iş dünyası ile işbirliği oldukça önemli, tabi belediyecilik çeşitleri var. Altyapı belediyeciliği var, sosyal belediyecilik var, kültürel belediyecilik var ve ekonomik belediyecilik var. Bu dönemde yerel yönetimlerin, belediyelerin ekonomiye çok daha fazla ağırlık vermelerini bekliyoruz. Bunu da belediyeler, iş dünyası ile birlikte yapacaklar.

Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Başkan Adayımız Cengiz Bey de burada. İş dünyası ile periyodik toplantılar, yerel yönetimlerin iş dünyası ile bir araya gelmesi, istişareler yapılması, sadece sosyal refaha değil, üretime yönelik de altyapıya da gerekli önemin ve önceliğin verilmesi ekonomik belediyecilik anlamında çok kıymetli. Bir belediyenin iki önemli görevi var bence. Bir tanesi kaliteli iyi bir yaşam ortamı sağlamak, ikincisi de iyi bir iş ve yatırım ortamı sağlamak. Dolayısıyla her ikisi de belediyelerin katkıda bulunacağı hususlar. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Manisa Büyükşehir Belediyemizle; merkezi idare ve yerel yönetim olarak hem yaşam ortamını iyileştirmeye hem de iş ve yatırım ortamını desteklemeye devam edeceğiz. Manisa’mız çok önemli bir yere geldi. 7,7 milyarlık ihracatı ile 10’uncu sırada. Bu anlamda da Manisa öncü illerimizden biri. Bu dinamizmi Türkiye Yüzyılında çok daha üst noktalara çıkarmak, teknolojik içeriğini ve katma değerini yükseltmek amacıyla merkezi idare ve yerel yönetimlerde el birliği içinde, uyum içerisinde inşallah Manisa’mızda İş Dünyamıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Şartlar ne olursa olsun Türkiye büyümeye, gelişmeye devam edecek.  Çok büyük bir mirasa sahibiz, gelecekte de inşallah bugünkü yüzyıla yakışacak çok daha üst noktalara hep birlikte ülkemizi taşıyacağız diyorum. Bugünkü toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu. 

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 26 69
2. Fenerbahçe 26 67
3. Trabzonspor 26 43
4. Beşiktaş 26 43
5. Kasımpasa 26 39
6. Rizespor 26 36
7. Antalyaspor 26 35
8. Sivasspor 26 34
9. Başakşehir 26 33
10. A.Demirspor 26 32
11. Kayserispor 26 32
12. Samsunspor 26 30
13. Ankaragücü 26 29
14. Hatayspor 26 29
15. Alanyaspor 26 29
16. Karagümrük 26 28
17. Gaziantep FK 26 28
18. Pendikspor 26 26
19. Konyaspor 26 25
20. İstanbulspor 26 12
Takımlar O P
1. Eyüpspor 23 55
2. Göztepe 23 46
3. Kocaelispor 23 43
4. Bodrumspor 23 42
5. Sakaryaspor 23 40
6. Boluspor 23 36
7. Bandırmaspor 23 36
8. Ahlatçı Çorum FK 23 35
9. Gençlerbirliği 23 33
10. Erzurumspor 23 30
11. Keçiörengücü 23 29
12. Manisa FK 23 27
13. Ümraniye 23 27
14. Adanaspor 23 23
15. Şanlıurfaspor 23 22
16. Tuzlaspor 23 22
17. Altay 23 12
18. Giresunspor 23 7
Takımlar O P
1. Liverpool 26 60
2. M.City 25 56
3. Arsenal 25 55
4. Aston Villa 25 49
5. Tottenham 25 47
6. M. United 25 44
7. Brighton 25 38
8. Newcastle 25 37
9. West Ham United 25 36
10. Chelsea 25 35
11. Wolves 25 35
12. Fulham 25 29
13. Bournemouth 24 28
14. Brentford 25 25
15. Crystal Palace 25 25
16. Nottingham Forest 25 24
17. Everton 25 20
18. Luton Town 25 20
19. Burnley 25 13
20. Sheffield United 25 13
Takımlar O P
1. Real Madrid 25 62
2. Girona 25 56
3. Barcelona 25 54
4. Atletico Madrid 25 51
5. Athletic Bilbao 25 49
6. Real Sociedad 25 40
7. Real Betis 25 39
8. Valencia 25 36
9. Las Palmas 25 35
10. Getafe 25 34
11. Osasuna 25 32
12. Deportivo Alaves 25 28
13. Villarreal 25 26
14. Rayo Vallecano 25 25
15. Sevilla 25 24
16. Mallorca 25 23
17. Celta Vigo 25 20
18. Cadiz 25 17
19. Granada 25 14
20. Almeria 25 8