Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Manisa’da

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın Manisa OSB’de düzenlediği İş Dünyası Buluşma Toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Manisa Büyükşehir Belediyesi, merkezi idare ve yerel yönetim işbirliğinde Manisa’daki yaşam ortamı ile iş ve yatırım ortamını iyileştirmeye devam edeceklerini söyledi.

MANİSA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bir dizi programa katılmak üzere Manisa’ya geldi. İlk olarak Manisa Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nde düzenlenen İş Dünyası Buluşma toplantısına katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ı, Manisa Valisi Enver Ünlü, AK Parti Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç Arınç, MOSB Yönetim Kurulu Başkanı Sait Türek, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, AK Parti MKYK Üyesi Doç. Dr. Ayşe Nevin Sert, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, kapıda karşıladı. Selamlamaların ardından OSB Toplantı Salonu’nda İş Dünyası Buluşma Toplantısı başladı. Manisa’daki iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye’nin ekonomik verileri ve mali tabloları ışığındaki durumu, iş dünyası ve sanayicilerin yatırımları, Manisa’da hayata geçirilen proje ve yatırımlar hakkında bilgiler verdi.

BELEDİYELERİN ÖNEMİNE DEĞİNDİ, BÜYÜKŞEHİR’İ ÖRNEK GÖSTERDİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomik verilere ilişkin bilgilendirmenin ardından yerel yönetimlerin iş dünyası ile yapacağı işbirliğinin önemine de değindi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Yerel yönetimlerin, iş dünyası ile işbirliği oldukça önemli, tabi belediyecilik çeşitleri var. Altyapı belediyeciliği var, sosyal belediyecilik var, kültürel belediyecilik var ve ekonomik belediyecilik var. Bu dönemde yerel yönetimlerin, belediyelerin ekonomiye çok daha fazla ağırlık vermelerini bekliyoruz. Bunu da belediyeler, iş dünyası ile birlikte yapacaklar.

Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Başkan Adayımız Cengiz Bey de burada. İş dünyası ile periyodik toplantılar, yerel yönetimlerin iş dünyası ile bir araya gelmesi, istişareler yapılması, sadece sosyal refaha değil, üretime yönelik de altyapıya da gerekli önemin ve önceliğin verilmesi ekonomik belediyecilik anlamında çok kıymetli. Bir belediyenin iki önemli görevi var bence. Bir tanesi kaliteli iyi bir yaşam ortamı sağlamak, ikincisi de iyi bir iş ve yatırım ortamı sağlamak. Dolayısıyla her ikisi de belediyelerin katkıda bulunacağı hususlar. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Manisa Büyükşehir Belediyemizle; merkezi idare ve yerel yönetim olarak hem yaşam ortamını iyileştirmeye hem de iş ve yatırım ortamını desteklemeye devam edeceğiz. Manisa’mız çok önemli bir yere geldi. 7,7 milyarlık ihracatı ile 10’uncu sırada. Bu anlamda da Manisa öncü illerimizden biri. Bu dinamizmi Türkiye Yüzyılında çok daha üst noktalara çıkarmak, teknolojik içeriğini ve katma değerini yükseltmek amacıyla merkezi idare ve yerel yönetimlerde el birliği içinde, uyum içerisinde inşallah Manisa’mızda İş Dünyamıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Şartlar ne olursa olsun Türkiye büyümeye, gelişmeye devam edecek. Çok büyük bir mirasa sahibiz, gelecekte de inşallah bugünkü yüzyıla yakışacak çok daha üst noktalara hep birlikte ülkemizi taşıyacağız diyorum. Bugünkü toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.