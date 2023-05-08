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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “İstanbullulara teşekkür” paylaşımı
SİYASET 08.05.2023, 09:40
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin "Büyük İstanbul Mitingi"ne katılan İstanbullulara, yaptığı paylaşımla teşekkür ettiANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'un 39 ilçesinden, her bir köşesinden Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne akın eden, sokaklara, yollara, caddelere sığmayan tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Teşekkürler İstanbul!" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında Türk bayrağı emojisine ve mitinge katılan vatandaşların fotoğraflarına yer verdi.
https://twitter.com/RTErdogan/status/1655304530181988357
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