Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rotamız Türkiye Yüzyılı

Partisinin İzmir mitingine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iktidara geldiklerin bu yana İzmir'e 449 milyar lira kamu yatırımı yaptıklarını belirterek, muhalefete yüklendi.İZMİR (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin İzmir mitinginde muhalefete tepki gösterdi.

Cengiz Kurtoğlu'nun seslendirdiği "Duyanlara duymayanlara" şarkısıyla miting alanındaki platforma çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ ile Cumhur İttifakı temsilcileri de eşlik etti.

"Bunların yatırımı var mı İzmir'de?" diye soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP'nin başında güya bir genel başkan var. Sabah erken kalkan, eline mikrofonu önce alan Özgür efendiden rol çalıyor. Özgür efendi, Türk filmindeki 'Mazlum' karakterine döndü. Her canı sıkılan, her kafası bozulan gelip kendisine tekme tokat dalıyor" açıklamasını yaptı.

"CHP'nin 'demlendiği' müttefikleriyle ilişkisinde şeffaflık var mı? Yok." diyen Erdoğan, "CHP'nin sırtından belediyelere kimlerin taşınacağını biliyor musunuz? Yok. Böyle siyaset olur mu? İzmir ve diğer şehirlerimizdeki CHP seçmenlerine bu yapılan reva mı? Bir genel başkan var ama varlığı yokluğu belli değil. Bu genel başkana gelen giden posta koyuyor. Biz siyasetteki 40 yılı aşkın tecrübemizle Özgür efendiye bazı tavsiyelerde bulunabiliriz. Özgür efendi mazlum karakterine döndü. Her kafası bozulan kendisine tekme tokat dalıyor. İstanbul'da kendini göstermek için sürekli azarlanıp burak tutmayın küçük enişteyi karakteri var. Zaten yarım gün mesai yapıyor. CHP genel merkezi ve adaylarıyla kendini kaptırdığı promoston siyaseti bir yere kadar işe yarayabilir ama milletin irfanına çarpıp darmadağın olur. CHP'nin geldiği şu içler acısı duruma bakar mısınız?" diye konuştu.

Biz bu ülkenin önüne Türkiye Yüzyılı gibi bir vizyon koyduklarını belirten Erdoğan, "Rotamızı Türkiye Yüzyılı'na çevirdik. Gençler ben de size aşığım. Amacımız Türkiye'nin tüm zenginlikleriyle dünyanın en iyi ülkeleri arasında yer almasıdır. Üstesinden gelebilecek sorunlar sizi yanıltmasın. Programlarımızı kararlılıkla uyguluyoruz. Cumhurbaşkanıyla, kabinesiyle, belediyeleriyle milletimizin hizmetkarı olarak yolumuza devam ediyoruz. Biz size inanıyoruz, siz de bize inanıyor musunuz? Aksi yönde bir duruşumuzu görürseniz hiç çekinmeden yüzümüze haykırın. Biz de kibir olmaz hatalarımızı düzeltelim. Bizde eser olur, hizmet olur, mücadele olur, tamamlama, düzeltme olur. Biz kendimize işte bu kadar güveniyoruz" dedi.