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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Roman kardeşlerim sandıkları patlatacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın başkanlığındaki "Roman Dernekleriyle İstişare Toplantısı"na telefonla katılarak vatandaşlara hitap etti

SİYASET 30.03.2024, 14:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Roman kardeşlerim sandıkları patlatacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın başkanlığındaki "Roman Dernekleriyle İstişare Toplantısı"na telefonla katılarak vatandaşlara hitap etti.TEKİRDAĞ (İGFA) -  Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Tekirdağ'daki temasları kapsamında Süleymanpaşa Belediyesi Aydoğdu Mahallesi Kadın ve Gençlik Merkezi'ni de ziyaret etti.

Merkezde kurs gören Roman çocukların davullu mini gösterisiyle karşılanan Bakan Göktaş, merkezi gezerek çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Bakan Göktaş daha sonra Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli Roman Dernekleri Federasyonu temsilcilerinin katılımıyla, "Roman Dernekleriyle İstişare Toplantısı"na başkanlık etti.

"ROMAN KARDEŞLERİM SANDIKLARI PATLATACAK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Bakan Göktaş ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından toplantıya katılan Roman vatandaşlara hitap etti.

Sözlerinin başında Roman vatandaşları selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Roman kardeşlerimizin ne kadar kararlı durduklarının haberlerini bu süreç içinde aldım. Pazar günü sandıklara gideceğiz, inanıyorum ki Roman kardeşlerim sandıkları patlatacak." diye konuştu.

Salondakilerin "Evelallah" karşılığını vermesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Roman kardeşlerim kendilerini vatandaş yerine koymayanlara sandıklarda en güzel cevabı verecek. Gerek Edirne gerek Tekirdağ gerekse Kırklareli'nde böyle bir patlamanın olması o kibirli tiplere en güzel cevap olacaktır." ifadelerini kullandı.

"Bu seçimde bunu yapmaya var mıyız?" diye soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, salondaki Roman vatandaşlardan "Hiç şüpheniz olmasın" yanıtını almasının ardından "Öyleyse kararlıyız, hazırız." karşılığını verdi.

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