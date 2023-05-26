Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rehavete kapılmayalım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki 'Kadın Buluşması' programında yaptığı konuşmada, 28 Mayıs'taki seçimler için "Sandıklara sahip çıkma" çağrısı yaptı.İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin İstanbul Kadın Kolları Başkanlığı organizasyonuyla gerçekleşen "Kadınların Türkiyesi İstanbul Buluşması"nda sandıklara sahip çıkma çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nasıl olsa öndeyiz duygusunun rehavete sürüklemesine izin vermeyin" dedi.

"YARIM BIRAKTIĞIMIZ İŞİ EZİCİ ÇOĞUNLUKLA TAMAMLAYALIM"

Önümüzde seçimlerin kritik aşaması olduğunu ifade eden Erdoğan, "İkinci tur için 1 gün kaldı. 28 Mayıs Pazar günü bir kez daha sandıklara gidip belki de hayatımızın en önemli tercihlerinden birini yapacağız. Ülkemizin ve evlatlarımızın geleceğine dair mühim karar vereceğiz. Nasıl olsa öndeyiz duygusunun bizi rehavete sürüklemesine izin veremeyiz. 14 Mayıs'ta yarım bıraktığımız işi 28 Mayıs'ta ezici çoğunlukla tamamlayacağız. Pazar günü oy kullanmak dışında hiçbir planımız olmayacak. Sandığın telafisi yoktur. Pikniğe daha sonra gidillir. Ama sandık önümüze 5 yılda bir gelir" diye konuştu.

https://youtu.be/Vsr2NSXyD8k