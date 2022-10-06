Cumhurbaşkanı Erdoğan, Radev'le görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prag’d Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile görüştü.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) toplantısı için gittiği Çekya'nın başkenti Prag'da bulunan Prag Kalesi'nde Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile bir araya geldi.