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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Radev'le görüştü
SİYASET 06.10.2022, 19:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prag’d Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile görüştü.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) toplantısı için gittiği Çekya'nın başkenti Prag'da bulunan Prag Kalesi'nde Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile bir araya geldi.
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