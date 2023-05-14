Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu İstanbul'da kullandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Saffet Çebi Ortaokulu'nda oyunu kullandı.İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oyunu kullanacağı okula eşi Emine Erdoğan ile birlikte geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, olaysız herhangi bir sıkıntı yaşanmadan sürecin devam ettiğini söyledi.

İçişleri Bakanlığı'ndan aldığı bilgiye göre en önemlisi deprem bölgesinde oyların kullanımı olduğunu ve deprem bölgesinde de o noktada sıkıntı olmadığını ifade eden Erdoğan, "Türk demokrasisi için hayırlısıyla bir geleceği Rabbimden niyaz ediyoruz. Tüm seçmenlerin endişeye kapılmadan oylarını kullanmaları, Türk demokrasisinin gücünü göstermeleri bakımından çok önemli. Tüm görevlilere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Erdoğan, seçim sonuçlarını İstanbul'dan takip edeceğini söyledi.