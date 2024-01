Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimize hizmet etmeye talibiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda Nevşehir’in de aralarında bulunduğu 48 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı’na katıldı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, 7 Ocak’ta İstanbul’da 26 Büyükşehir ve il belediye başkan adayının ismini kamuoyuyla paylaştıklarını hatırlatarak, “Bugün de büyükşehirlerimizin kalanlarını ve il belediye başkan adaylarımızı açıklıyoruz. Adaylarımızı şimdiden tebrik ediyor, kendilerine seçim çalışmalarında ve daha sonrasında şehirlerimize verecekleri hizmetlerde başarılar diliyorum. Böylece Cumhur İttifakı’ndaki ortağımız MHP adaylarını destekleyeceğimiz 7 ilimiz dışındaki tüm büyükşehir ve il belediye başkan adaylarımızı ilan etmiş oluyoruz. Önümüzdeki cumartesi gününden itibaren İstanbul’dan başlayarak ilçe adaylarımızın tanıtımını da yapacağız. Kimi şehirlere bizzat giderek kimi şehirlerimizde ise genel başkan yardımcılarımızı göndererek ilçe adaylarımızın tanıtımını da kısa sürede tamamlayacağız” dedi.

Hedeflerinin, AK Parti ve Cumhur İttifakı’nda olan belediyeleri tekrar ezici oranlarla kazanmanın yanı sıra muhalefetin elindeki şehirleri gerçek belediyecilikle tanıştırmak olduğunu dile getiren Erdoğan, “Bunun için milletimizin her adımında her anında hep yanında olacak tüm gönlü ve zihniyle kendini şehirlerine adayacak belediye başkanları ile seçimlere hazırlanıyoruz. İnşallah, 30 Ocak’ta da seçim beyannamemizi milletimizin takdirine sunacağız. Bilindiği gibi, seçim takvimine göre aday listelerinin en geç 20 Şubat’ta secim kurullarına verilmesi gerekiyor. Niyetimiz, 20 Şubat’a kalmadan adaylar konusunda tüm hazırlıkları bitirerek tüm vaktimizi ve enerjimizi seçim kampanyamıza teksif etmektir” diye konuştu.

“İDEOLOJİK KÖRLÜKLERİN ARKASINA SAKLANARAK KOLTUKLARINI KORUMAYA DÜŞENLERDEN OLMADIK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

“Bundan tam 30 yıl önce 1994’te İstanbul’da başladığımız belediyeler vasıtasıyla halkımıza hizmet yolculuğumuzu Türkiye Yüzyılı’na adım attığımız 2024’te zirveye çıkarmak istiyoruz. Buna hazır mıyız? Belediyelerdeki başarıları ile iktidara yürümüş bir parti olarak rüştümüzü ilk ispat ettiğimiz yeri güçlü tutmak mecburiyetindeyiz. Büyükşehri ile ili ile ilçesi ile beldesi ile ülkemizin her belediyesini eser ve hizmet siyasetimizle Türkiye Yüzyılı’na yakışır seviyelere getirmek peşindeyiz. Sandıkta bize verilen her oyun vebalini, yaptığımız görevlerin her anında üzerimizde hissederek aşkla, azimle, kararlılıkla çalışacak, üretecek, farkımızı ortaya koyacağız. Biz asla şehirlerine ve oralarda yaşayan insanlara hiçbir şey vermedikleri halde çeşitli kavramların, değerlerin, sembollerin, ideolojik körlüklerin arkasına saklanarak koltuklarını korumaya düşenlerden olmadık, olmayacağız.”

“AK PARTİ ONLAR İÇİN DOĞRU ADRES DEĞİL”

Erdoğan, yüreklerindeki muhabbetle, zihinlerindeki projelerle esirgemediklerini söylediği emekleri ile alınlarındaki terle Türk milletinin kalbine girenlerden olduklarını belirterek, “Her kim, belediye başkanlığı, milletvekilliği, teşkilat yöneticiliği dahil siyaset yoluyla gelinen makamlara bu gözle bakmıyorsa AK Parti onun için doğru bir kapı değildir. Belediye başkanlığı vasıtasıyla şehrinin hadimliğine soyunmak yerine hakimliğine talip olanlar varsa AK Parti onun için doğru adres değildir. Şehrinin dertleri ile dertlenmeden, ülkesinin hedefleri ile bütünleşmeden, milletinin değerleri ile donanmadan, sandığa gözünü diken varsa AK Parti onun için isabetli bir mecra hiç değildir. Tapduk Emre’nin kapısından içeri eğri odun dahi sokmayan Yunus Emre misali, milletimize karşı en küçük bir yanlışı, en küçük bir yamuğu olanın yeri AK Parti değildir” değerlendirmesini yaptı.

“MİLLETİMİZE HİZMET ETMEYE TALİBİZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kuruluş aşamasında adını “Erdemliler Hareketi” olarak belirleyen bir kadro oldukları gerekçesiyle başka türlü bir siyaset anlayışını tasvip edemeyeceklerine dikkati çekerek, “Böyle bir yola asla giremeyiz. Hamdolsun, bugüne kadar milletimizin karşısına hep bu şekilde çıktık. Belediyelerde 30 yıldır hükümete 21 yıldır bu şekilde çalıştık. Ülkemizi bugünkü seviyesine bu şekilde getirdik. Geçtiğimiz mayıs ayında Cumhurbaşkanlığı ve Meclis Seçimleri’ni Cumhur İttifakı’ndaki ortaklarımızla birlikte bu şekilde kazandık. İnşallah 31 Mart’ta Türkiye Yüzyılı’nın ilk mahalli idareler seçiminde belediyeleri yönetme sorumluluğunu yine bu şekilde üstleneceğiz. Şairin diliyle ifade edecek olursak; Bu meydan er meydanıdır. Özü, kavi olan gelsin. Bu bir hizmet kervanıdır. Sözü kavi olan gelsin. Sevda olsun esasında. Emek koksun libasında. Halka hizmet atlasında, izi kavi olan gelsin. Eli yerle yeksan olur, doğru yaya ok san olur. Göz, arpacık olur noksan olan, gezi kavi olan gelsin. Biz, er meydanının sözü kavi olan, halka hizmet atlasında izi olan, doğru yaya ok olan bir kadro olarak 31 Mart’ta bir kez daha şehirlerimize eser vermeye, milletimize hizmet etmeye talibiz” ifadelerine yer verdi.

Erdoğan konuşmasının ardından tek tek partisinin il belediye başkan adaylarını açıklarken AK Parti'nin Nevşehir Belediye Başkan adayı olarak açıkladığı Dr. Mehmet Savran ile birlikte AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Süleyman Özgün, Emre Çalışkan, İl Başkan Vekili Ergün Elmacı, Kadın Kolları Başkanı Elife Çelebi ve Gençlik Kolları Başkanı Haluk Köybaşı’yı sahneye davet ederek partilileri selamladı.