Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimize hizmet etmeye talibiz"

SİYASET 19.01.2024, 14:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimize hizmet etmeye talibiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda Nevşehir’in de aralarında bulunduğu 48 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı’na katıldı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, 7 Ocak’ta İstanbul’da 26 Büyükşehir ve il belediye başkan adayının ismini kamuoyuyla paylaştıklarını hatırlatarak, “Bugün de büyükşehirlerimizin kalanlarını ve il belediye başkan adaylarımızı açıklıyoruz. Adaylarımızı şimdiden tebrik ediyor, kendilerine seçim çalışmalarında ve daha sonrasında şehirlerimize verecekleri hizmetlerde başarılar diliyorum. Böylece Cumhur İttifakı’ndaki ortağımız MHP adaylarını destekleyeceğimiz 7 ilimiz dışındaki tüm büyükşehir ve il belediye başkan adaylarımızı ilan etmiş oluyoruz. Önümüzdeki cumartesi gününden itibaren İstanbul’dan başlayarak ilçe adaylarımızın tanıtımını da yapacağız. Kimi şehirlere bizzat giderek kimi şehirlerimizde ise genel başkan yardımcılarımızı göndererek ilçe adaylarımızın tanıtımını da kısa sürede tamamlayacağız” dedi.

Hedeflerinin, AK Parti ve Cumhur İttifakı’nda olan belediyeleri tekrar ezici oranlarla kazanmanın yanı sıra muhalefetin elindeki şehirleri gerçek belediyecilikle tanıştırmak olduğunu dile getiren Erdoğan, “Bunun için milletimizin her adımında her anında hep yanında olacak tüm gönlü ve zihniyle kendini şehirlerine adayacak belediye başkanları ile seçimlere hazırlanıyoruz. İnşallah, 30 Ocak’ta da seçim beyannamemizi milletimizin takdirine sunacağız. Bilindiği gibi, seçim takvimine göre aday listelerinin en geç 20 Şubat’ta secim kurullarına verilmesi gerekiyor. Niyetimiz, 20 Şubat’a kalmadan adaylar konusunda tüm hazırlıkları bitirerek tüm vaktimizi ve enerjimizi seçim kampanyamıza teksif etmektir” diye konuştu.

“İDEOLOJİK KÖRLÜKLERİN ARKASINA SAKLANARAK KOLTUKLARINI KORUMAYA DÜŞENLERDEN OLMADIK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

“Bundan tam 30 yıl önce 1994’te İstanbul’da başladığımız belediyeler vasıtasıyla halkımıza hizmet yolculuğumuzu Türkiye Yüzyılı’na adım attığımız 2024’te zirveye çıkarmak istiyoruz. Buna hazır mıyız? Belediyelerdeki başarıları ile iktidara yürümüş bir parti olarak rüştümüzü ilk ispat ettiğimiz yeri güçlü tutmak mecburiyetindeyiz. Büyükşehri ile ili ile ilçesi ile beldesi ile ülkemizin her belediyesini eser ve hizmet siyasetimizle Türkiye Yüzyılı’na yakışır seviyelere getirmek peşindeyiz. Sandıkta bize verilen her oyun vebalini, yaptığımız görevlerin her anında üzerimizde hissederek aşkla, azimle, kararlılıkla çalışacak, üretecek, farkımızı ortaya koyacağız. Biz asla şehirlerine ve oralarda yaşayan insanlara hiçbir şey vermedikleri halde çeşitli kavramların, değerlerin, sembollerin, ideolojik körlüklerin arkasına saklanarak koltuklarını korumaya düşenlerden olmadık, olmayacağız.”

“AK PARTİ ONLAR İÇİN DOĞRU ADRES DEĞİL”

Erdoğan, yüreklerindeki muhabbetle, zihinlerindeki projelerle esirgemediklerini söylediği emekleri ile alınlarındaki terle Türk milletinin kalbine girenlerden olduklarını belirterek, “Her kim, belediye başkanlığı, milletvekilliği, teşkilat yöneticiliği dahil siyaset yoluyla gelinen makamlara bu gözle bakmıyorsa AK Parti onun için doğru bir kapı değildir. Belediye başkanlığı vasıtasıyla şehrinin hadimliğine soyunmak yerine hakimliğine talip olanlar varsa AK Parti onun için doğru adres değildir. Şehrinin dertleri ile dertlenmeden, ülkesinin hedefleri ile bütünleşmeden, milletinin değerleri ile donanmadan, sandığa gözünü diken varsa AK Parti onun için isabetli bir mecra hiç değildir. Tapduk Emre’nin kapısından içeri eğri odun dahi sokmayan Yunus Emre misali, milletimize karşı en küçük bir yanlışı, en küçük bir yamuğu olanın yeri AK Parti değildir” değerlendirmesini yaptı.

“MİLLETİMİZE HİZMET ETMEYE TALİBİZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kuruluş aşamasında adını “Erdemliler Hareketi” olarak belirleyen bir kadro oldukları gerekçesiyle başka türlü bir siyaset anlayışını tasvip edemeyeceklerine dikkati çekerek, “Böyle bir yola asla giremeyiz. Hamdolsun, bugüne kadar milletimizin karşısına hep bu şekilde çıktık. Belediyelerde 30 yıldır hükümete 21 yıldır bu şekilde çalıştık. Ülkemizi bugünkü seviyesine bu şekilde getirdik. Geçtiğimiz mayıs ayında Cumhurbaşkanlığı ve Meclis Seçimleri’ni Cumhur İttifakı’ndaki ortaklarımızla birlikte bu şekilde kazandık. İnşallah 31 Mart’ta Türkiye Yüzyılı’nın ilk mahalli idareler seçiminde belediyeleri yönetme sorumluluğunu yine bu şekilde üstleneceğiz. Şairin diliyle ifade edecek olursak; Bu meydan er meydanıdır. Özü, kavi olan gelsin. Bu bir hizmet kervanıdır. Sözü kavi olan gelsin. Sevda olsun esasında. Emek koksun libasında. Halka hizmet atlasında, izi kavi olan gelsin. Eli yerle yeksan olur, doğru yaya ok san olur. Göz, arpacık olur noksan olan, gezi kavi olan gelsin. Biz, er meydanının sözü kavi olan, halka hizmet atlasında izi olan, doğru yaya ok olan bir kadro olarak 31 Mart’ta bir kez daha şehirlerimize eser vermeye, milletimize hizmet etmeye talibiz” ifadelerine yer verdi.

Erdoğan konuşmasının ardından tek tek partisinin il belediye başkan adaylarını açıklarken AK Parti'nin Nevşehir Belediye Başkan adayı olarak açıkladığı Dr. Mehmet Savran ile birlikte AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Süleyman Özgün, Emre Çalışkan, İl Başkan Vekili Ergün Elmacı, Kadın Kolları Başkanı Elife Çelebi ve Gençlik Kolları Başkanı Haluk Köybaşı’yı sahneye davet ederek partilileri selamladı.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 20 53
2. Galatasaray 20 51
3. Trabzonspor 20 37
4. Beşiktaş 20 35
5. Rizespor 20 32
6. A.Demirspor 20 29
7. Antalyaspor 20 29
8. Kayserispor 20 29
9. Başakşehir 20 26
10. Kasımpasa 20 26
11. Sivasspor 20 25
12. Ankaragücü 20 24
13. Alanyaspor 20 22
14. Hatayspor 20 21
15. Samsunspor 20 21
16. Gaziantep FK 20 21
17. Karagümrük 20 20
18. Konyaspor 20 19
19. Pendikspor 20 16
20. İstanbulspor 20 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 18 45
2. Göztepe 18 35
3. Kocaelispor 18 33
4. Bodrumspor 18 32
5. Sakaryaspor 18 32
6. Ahlatçı Çorum FK 18 30
7. Bandırmaspor 18 30
8. Gençlerbirliği 18 28
9. Ümraniye 18 23
10. Boluspor 18 23
11. Manisa FK 18 22
12. Erzurumspor 18 20
13. Adanaspor 18 20
14. Keçiörengücü 18 19
15. Şanlıurfaspor 18 16
16. Tuzlaspor 18 16
17. Altay 18 11
18. Giresunspor 18 9
Takımlar O P
1. Liverpool 20 45
2. M.City 20 43
3. Aston Villa 21 43
4. Arsenal 20 40
5. Tottenham 21 40
6. West Ham United 20 34
7. M. United 21 32
8. Brighton 20 31
9. Chelsea 21 31
10. Newcastle 21 29
11. Wolves 20 28
12. Bournemouth 19 25
13. Fulham 21 24
14. Crystal Palace 20 21
15. Nottingham Forest 20 20
16. Brentford 19 19
17. Everton 21 17
18. Luton Town 20 16
19. Burnley 21 12
20. Sheffield United 20 9
Takımlar O P
1. Girona 20 49
2. Real Madrid 19 48
3. Athletic Bilbao 20 41
4. Barcelona 19 41
5. Atletico Madrid 19 38
6. Real Sociedad 20 32
7. Real Betis 20 31
8. Valencia 20 29
9. Las Palmas 20 28
10. Getafe 19 26
11. Rayo Vallecano 19 23
12. Osasuna 19 22
13. Deportivo Alaves 20 20
14. Mallorca 20 19
15. Villarreal 20 19
16. Celta Vigo 20 17
17. Sevilla 20 16
18. Cadiz 20 15
19. Granada 20 11
20. Almeria 20 6