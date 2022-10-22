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Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya'da
SİYASET 22.10.2022, 16:18
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da toplu açılış töreninde konuşuyorCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da Battalgazi Devlet Hastanesi, Hekimhan Tünelleri, Kuru Kayısı Lisanslı Depo ve Borsası ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. https://www.youtube.com/watch?v=3gKr1zmuxkY
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