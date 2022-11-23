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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadan da tepelerine bineceğiz!

SİYASET 23.11.2022, 12:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadan da tepelerine bineceğiz!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Grup Toplantısında Pençe-Kılıç Harekatına değinerek, "En uygun vakitte karadan da teröristlerin tepesine bineceğiz" dedi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında bu sabah erken saatlerde Düzce Gölyaka merkezli 5,9 şiddetindeki depremi hisseden tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerini ileterek başladı. Geniş bir alanda etkisini hissettiren depremde yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Deprem Gölyaka'da çok sayıda binada hasara neden olmakla birlikte vahim bir yıkım ve kayıpla karşılaşmadık" dedi.

https://youtu.be/8-_5luqUhQ0

ERDOĞAN'DAN KARA HAREKATI MESAJI

Bizim tek derdimiz, kendi vatandaşlarımızın ve yanı başımızdaki tüm kardeşlerimizin güvenli ve huzurlu geleceğini inşaa etmek olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe Kılıç Harekatı'na yönelik yaptığı değerlendirmede "En uygun olan vakitte karadan da teröristlerin tepesine bineceğiz. Tel Rıfat, Münbiç ve Ayn El Arab'dan başlayız temizleyeceğiz. Beton tünellerinin teröristlere mezar olacağı gün yakındır" dedi.

Koalisyon dönemlerinin ve onun bir parçası haline gelen vesayet gölgesi ile darbeler zincirinin ülkemize ağır maliyetleri olduğuna dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarihin en büyük yönetim reformlarından birini gerçekleştirerek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçmek suretiyle bu sorunu çözdüklerini, yürütmenin temsilcisi Cumhurbaşkanının halkın yarısından fazlasının desteği ile iş başına gelebilmesi yeni sistemde yönetimin demokratik meşruiyetini en üst seviyeye çıkardığını kaydetti.

KILIÇDAROĞLU'NA GÖNDERME

Birilerinin varlığını üzüntüyle gördüklerini ifade ederek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na göndermede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ömründe devlet yönetimine dair özellikle Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü dönemi hariç herhangi bir bilgisi, tecrübesi, kabiliyeti olmayan CHP Genel Başkanının devleti yönetme sorumluluğu nutukları atması ise ayrı bir komedi olarak karşımıza çıkıyor. Bu zatın öncelikle ülkenin en büyük ikinci partisinin başında olmasının getirdiği sorumluluk bir yana herhangi bir vatandaş olarak göstermesi gereken asgari hassasiyetin farkına varması gerekiyor. Bak, Kağıthane'yi Kağıttepe diye ifade eden bir kişiden bu ülkeye Cumhurbaşkanı olur mu? Şimdi söyleyeceklerim belki biraz ağır olacak ama emin olun hepsi de muhatabının sonuna kadar hak ettiği tespitlerdir" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu için "Sorumluluktan söz ediyoruz öyleyse kendi devletini, bütçesini uyuşturucu parası ile finanse etmekle suçlayan bir haysiyet fukarası, sorumluluk lafını ağzına en son alacak kişidir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kendi devletini borsasının yükselişi üzerinden hançerlemeyi siyaset sanan bir sefil, sorumluluk ifadesinin yanına yaklaşamaz. Kendi devletini ülkesini mafyaya teslim etmekle itham eden bir zavallı sorumluluk kavramının yanından yöresinden bile geçemez. Yurt dışına gittiğinde ülkenin ve milletin hayrına tek bir görüşme yapmayıp, ne kadar terör örgütü destekçisi, ne kadar Türkiye düşmanı varsa onların ekmeğine yağ sürüp gelen bir gafil sorumluluk lafı ile yan yana gelemez" dedi.

"2023 HEDEFLERİ DEMİŞTİK, BUGÜN TÜRKİYE YÜZYILI DİYORUZ"

"Kendi vizyonumuz, programımız, projelerimiz, üslubumuzla geleceğin Türkiye'sini hazırlamak için samimi ve yoğun bir gayret içindeyiz" diyen Erdoğan, "Dün 2023 hedefleri demiştik, bugün Türkiye Yüzyılı diyoruz" dedi.

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