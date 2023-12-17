Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul teşkilatıyla buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, belediye başkan adaylarına dönük temayül yoklaması için partisinin İstanbul teşkilatıyla bir araya geldi.İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye başkan adaylarına dönük temayül yoklaması için partisinin İstanbul teşkilatıyla bir araya geldi.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'da konutundan çıkarak Sütlüce'deki AK Parti İstanbul İl Başkanlığına geldi.

İstanbul teşkilatıyla temayül yoklamasına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda, 3 kademe il başkanları, ilçe belediye başkanları ve 3 kademe ilçe başkanları ile bir araya geldi.