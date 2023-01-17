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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bursa mitingi öncesi 'Ala' toplantı

SİYASET 17.01.2023, 14:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bursa mitingi öncesi 'Ala' toplantı

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, 21 Ocak 2023 Cumartesi Günü saat: 13.00’te Gökdere Meydanı’nda düzenlenecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bursa Mitingi öncesinde bir toplantı gerçekleştirdi.BURSA (İGFA) - AK Parti Bursa Milletvekilleri, AK Parti İl Yürütme Kurulu Üyeleri, ilçe başkanları, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve belediye başkanlarının katıldığı toplantıda konuşan Efkan Ala, kuruluşundan bu yana AK Parti’nin Türkiye önüne serdiği vizyon ve hizmet anlayışına verdiği destekle güçlü Türkiye hedeflerinin lokomotifi konumunda olan Bursa’nın Türkiye Yüzyılı’nın da sancaktarlığını yapacağını söyledi.

Efkan Ala, yalnızca Türkiye’nin değil dik duruşuyla tüm dünyadaki mazlum milletlerin umudu, güçlü geleceğinin teminatı haline gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki AK kadroların, aziz milletin inancı ve desteği ile 2023 seçimlerinde Türkiye’nin güçlü geleceğine giden yolda kapıları ardına kadar aralayacağına olan inancını dile getirdi.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ise  tüm teşkilatları ile Cumhurbaşkanı, AK Parti Lideri Recep Tayyip Erdoğan’ı Bursa’da en güzel şekilde ağırlamak için hazır olduklarını söyledi. Başkan Gürkan, tüm Bursa Halkı’nı 21 Ocak 2023 Cumartesi Günü saat: 13.00’te Gökdere Meydanı’nda gerçekleşecek olan büyük buluşmaya davet ederek, “Türkiye Yüzyılı’na ve güçlü Türkiye’ye olan inancımızı, Cumhurbaşkanımız, Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a olan sevgimizi bir kez daha hep birlikte göstermek için sevgili Bursalı Hemşehrilerimizi Gökdere Meydanı’na bekliyoruz” dedi.

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