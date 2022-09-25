Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ilk oyum' buluşmasında gençlere seslendi

Sakarya'da gençlere seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İradenize sahip çıktığınız, yüreğinizin sesine kulak verdiğiniz müddetçe kimse sizi yanıltamaz" dedi.SAKARYA (İGFA) - Serdivan Spor Salonu'nda düzenlenen "İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Partiye Gençlik Buluşması'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Hiç kimsenin sizi yalan yanlış bilgilerle, sosyal medya illüzyonlarıyla asla tutmayacakları, içi de altı da üstü de boş vaatlerle yönlendirmesine izin vermeyin" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ve milletin umudu, gözlerinin nuru geleceklerinin teminatı gençlerin her birini kalbi duygular ve muhabbetle selamladığını söyledi.

Ülkenin tüm gençlerine ve genç yüreklerine selamlarını gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya'da gençlerle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplu açılış töreniyle resmen hizmete aldıkları yatırımların Sakarya'ya hayırlı olmasını dileyerek, Sakarya'da toplam yatırım bedeli 3 milyar 790 milyon lira olan eser, hizmet ve projeyi şehre kazandırmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

"Sadece son 1,5 senede ülkemizin dört bir yanında 25 gençlik buluşması yaptık." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunların bir kısmını Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Millet Kütüphanesi'nde gerçekleştirdik. Şehir ziyaretlerimizde gençlerimizle bir araya gelmeye özel önem veriyorum. İstanbul'un fethini, Yeşilköy'de yarım milyonun üzerinde kardeşimizle birlikte kutladık. Adana'da 81 vilayetimizden gelen 100 bini aşkın gencimizle kucaklaştık. Önceki hafta Samsun'da TEKNOFEST Karadeniz'de yine gençlerimizle muhteşem bir ufuk turundaydık. Nereye gidersek gidelim gençlerimizin dinamizmine şahit oluyoruz. Bugün de Sakarya'da 2023 seçimlerinde ilk kez oy kullanacak siz gençlerimizle bir aradayız. Sevgili gençler, hiç şüphesiz sizin umutlarınızı, hayallerinizi, geleceğinizi istismar etmek için birileri ellerinden gelen her şeyi yapacaktır. Gençleri kendi kısır siyasetleri için çantada keklik görenlere en güzel cevabı siz vereceksiniz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimin önemli olduğunu, ama gençler için ilk defa oy kullandıkları seçimlerin daha önemli olduğunu söyledi.

Gelecek seçimlerin gençler için ne anlama geldiğini özellikle bildiği için bugün burada genel merkezlerinin yürüteceği bir kampanya başlattıklarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Adını 'İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Partiye' olarak belirlediğimiz kampanyamızın başlangıç yeri işte burasıdır, bu salondur. Biliyorsunuz 2023 seçimlerinde 6 milyon gencimiz ilk defa sandığa gidecek. Kendi özgür iradeleriyle oylarını kullanacaklar." dedi.

"OY PUSULASINDAKİ TERCİHİNİZLE KENDİ GELECEĞİNİZİ ŞEKİLLENDİRECEKSİNİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sandıkta oy kullanmanın 3-5 dakikalık bir işlem olmanın çok ötesinde bir anlama sahip olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

"Verdiğiniz oylarla ülkeyi 5 yıl boyunca yönetecek Cumhurbaşkanını, mecliste sizleri yine 5 yıl boyunca temsil edecek milletvekillerini belirleyeceksiniz. Bir başka ifadeyle sandığa attığınız oy pusulasındaki tercihinizle kendi geleceğinizi şekillendireceksiniz. Sevgili gençler, hiç şüphesiz sizin umutlarınızı, hayallerinizi, geleceğinizi istismar etmek için birileri ellerinden gelen her şeyi yapacaktır. Gençleri kendi kısır siyasetleri için çantada keklik görenlere en güzel cevabı siz vereceksiniz. Bu cevapta sandıkta tercihinizi Türkiye'miz için kimin ne yaptığına, hangi mücadeleyi verdiğine, hangi bedelleri ödediğine, hangi kazanımları sağladığına bakarak yapmanız olacaktır. Unutmayınız, seçim günü yapacağınız işlem belki kısadır ama uzun vadeli sonuçlar doğuracak ehemmiyete sahiptir. Bunun için sizlerden her şeyden önce oyunuza, yani iradenize, yani geleceğinize sahip çıkmanızı istiyorum."

ampanyanın hayırlı olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda gençlerle beraber Orhan Gencebay'ın "Mevsim Bahar Olunca" şarkısını dinledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra "İlk oyum AK Parti'ye, ilk oyum Erdoğan'a" yazılı grafitilere imza attı.

Salonda "Zırvalarla Zirveler Yıkılmaz", "AK Parti Gençlik Çağında, Gençlik AK Parti'nin Yanında", "Bakıyorum Reis'e Evet Diyorum Doğdu Güneşim", "Ufka Bak Yiğidim İnkılaba Az Kaldı", "İlk Oyumuzla 2023'te Seni Tekrar Başkan Yapacağız" yazılı pankartlar asıldı.

Ellerinde Türk bayrakları ve AK Parti flamaları taşıyan gençler, sık sık Cumhurbaşkanı Erdoğan için slogan attı.