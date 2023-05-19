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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İkinci tur için kendimden eminim

SİYASET 19.05.2023, 18:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İkinci tur için kendimden eminim

CNN International'da Becky Anderson'ın sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sürecinden dış politikaya birçok başlıkta değerlendirmelerde bulundu.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN International'a verdiği mülakatta “Temennim odur ki bu seçimlerde inşallah milletim bizi yanıltmayacak." dedi.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçen 20 yılda girdiğiniz her seçimi rahatlıkla kazandınız, seçimlerde rekorlar kırdınız. Türkiye'nin tarihinde ilk kez bir seçim ikinci tura kaldı. Şu an kendinizi ne kadar rahat hissediyorsunuz?" sorusu üzerine, "Önümüzdeki pazar yapılacak seçimlerde de ben inanıyorum ki halkım güçlü Türk demokrasisini gösterecek ki yüzde 90'a varan güçlü seçmen katılımı oldu. Bu çok önemli bir katılım. Dünyada pek benzeri yok. Bu seçimlerden de temennim odur ki inşallah milletim bizi yanıltmayacak." ifadelerini kullandı.

"ABD Başkanı Joe Biden'ın seçim kampanyasında kendisine otokrat dediği için onu kınadığının" hatırlatılması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birinci tur değil, ikinci tura çıkan bir insandan diktatör olur mu? Şimdi gerçek de bu. Cumhur İttifakı 322 milletvekiliyle parlamentoya girecek ve bunun başındaki insan da ikinci tura birinci olarak çıkacak. Bu nasıl bir diktatörlük?" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeniden seçilirseniz Biden yönetimiyle çalışır mısınız?" sorusuna ise "Onda hiç şüphe yok. Sayın Biden'la da çalışırım. Eğer Biden değişirse onun yerine gelecek olan kim olursa olsun onunla da çalışırım." yorumunu yaptı.

Batı'nın Ukrayna ihtilafı konusunda Rusya'ya karşı tavrına katılmadığı ve bu konuda "Batı'nın daha çok provokasyona dayalı bir politika izlediği" yönündeki sözleri hatırlatılarak, "Ukrayna'ya büyük kapsamlı askeri ve finansal yardımın gönderilmesi bir provokasyon anlamına mı gelir? Batı burada yanlış mı yapıyor?" sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Şu anda Batı bu noktada dengeli bir yaklaşım sergilememiştir. Yani Rusya gibi bir ülkeye dengeli bir yaklaşım çok daha isabetli olabilirdi. Yani ben Sayın Putin'le bu münasebetlerimi nasıl geliştiriyorsam veya yapıyorsam aynı durumu Batı da yapmalıydı. Çünkü dünyada birbirimize ihtiyacımız var. Yani ben Batı'nın her ülkesiyle nasıl görüşüyorsam, bu noktada Sayın Putin'le de o şekilde görüşüyorum. Aynı şekilde mesela şu Karadeniz Tahıl Koridoru'nda biz sadece Batı'nın değil Afrika ülkelerinin de ihtiyacını karşılar duruma geldik. Bakın şu anda tahıl sürecini 18 Mayıs'tan itibaren iki ay daha uzattık. Nasıl oldu bu iş? Sayın Putin'le olan bu özel münasebetlerimiz sayesinde oldu."

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