Cumhurbaşkanı Erdoğan: Horoz dövüşünün bile adabı var

Denizli mitinginde halka seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin trajikomik hallerine göndermede bulunarak, horoz dövüşünden beter bir kavga içerisinde olduğunu belirtirken, "Horoz dövüşünün bile adabı var" dedi.DENİZLİ (İGFA) - Partisinin Denizli'deki mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefetin trajikomik hallerine göndermede bulunarak, kendi içlerinde horoz dövüşünden beter bir kavga halinde olduğunu söyledi. Horoz dövüşünün bile adabının olduğunu söyleyen Erdoğan, "Dün iltifat yağmuruna tuttuklarına bugün en ağır hakaretleri savurmaktan çekinmiyorlar. Bundan 8-9 ay önce beraber ülkeyi yönetmekten bahsediyorlardı. Bugün birbirlerinin kuyusunu kazıyor, iç işlerine müdahale ediyorlar. Hem cumhurbaşkanı adayları hem de cumhurbaşkanı yardımcıları için bizim yaptığımız eleştirilerin daha fazlasını şimdi kendileri söylüyorlar" dedi.

Muhalefettekilerin ülkeye eser kazandırmak ve millete hizmet etmek gibi en küçük bir dertleri olmadığını öne süren Erdoğan, birilerinin "Yapamazsınız, başaramazsınız" demeye devam ettiğini öne sürerek, "Ne derseniz diyin yaptık gökle buluşturduk" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5'inci nesil savaş uçağımız KAAN ilk uçuşunu başarıyla icra ettiğine dikkati çekerek, yaklaşık 15 yıllık bir çabanın, gayretin ve azmin ürünü olan KAAN'ın dünkü testle çok kritik eşiği daha aştığına vurgu yaptı. Erdoğan, 2028 yılı sonunda KAAN'ın hava kuvvetlerine katılmasını planladıklarını söyledi.

"Geçen sene 5,5 milyar dolar savunma ihracatı gerçekleştirdik" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kendi savaş gemisini yapan dünyadaki 10 ülkeden birisiyiz. Gemilerimizi sadece kendimiz tasarlamak ve üretmekle kalmıyor silah sistemlerinden radarlara kadar birçok teknolojiyi de yine biz geliştiriyoruz. İnsansız hava araçları İHA, SİHA, AKINCI şimdi en son KAAN'ımız çıktı. Ama bir de bizim çok çok önemli bir adımımız daha var. Uzaya astronotumuzu gönderdik. Bir de KIZILELMA ve ANKA-3'ün de hizmete girmesiyle bu alanda çığır açıyoruz ve KAAN'ımızı da gökle buluşturduk. 5'inci nesil savaş uçağımız KAAN ilk uçuşunu başarıyla icra etti. Yaklaşık 15 yıllık bir çabanın, gayretin ve azmin ürünü olan KAAN dünkü testle çok kritik bir eşiği daha aştı. Allah nasip ederse 2028 yılı sonunda KAAN'ın hava kuvvetlerimize katılmasını planlıyoruz" diye konuştu.

Bu arada ekonomik gidişata dikkati çeken Erdoğan, "Ekonomi başta olmak üzere her alanda hedeflerimize ulaşacağız. Bize ecdadın emaneti olan bu vatan topraklarını evlatlarımıza evlatlarımıza en güvenli, en huzurlu, en müreffeh bir şekilde teslim etmek boynumuzun borcudur" ifadelerini kullandı.

Erdoğan konuşmasına, Denizli çevre yolunu 2 bin 649 metre uzunluğunda Honaz Tüneli ile birlikte 14 kilometre olarak tamamladıklarını belirterek, "Organize sanayi bölgesi köprülü kavşak projesi ile sanayi bölgemizde oluşan trafik yoğunluğu da en aza indi. Denizli il sınırlarındaki mevcut demir yolu hattını tümüyle yeniledik. Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Projemiz kapsamında yer alan Selçuk-Ortaklar yeni demiryolu yapımına inşallah yakında başlıyoruz. Denizli'ye 18 baraj, 2 içme suyu tesisi, 79 sulama tesisi, 7 arazi toplulaştırma projesi, 95 taşkın koruma tesisi, 13 gölet ve 11 hidroelektrik santrali tesisi yaptık" diye konuştu.