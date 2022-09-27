Cumhurbaşkanı Erdoğan: Herkesin gelirlerini yılbaşında ciddi şekilde yükselteceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Kadın Kolları ile gerçekleştirdiği toplantıda yaptığı konuşmada, asgari ücretten memur ve emekli maaşına kadar tüm kesimlerin gelirlerini yılbaşında ciddi şekilde yükselterek enflasyonun yol açtığı refah kaybını aşama aşama gidereceklerini söyledi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Altındağ Kültür Sarayı'nda "Kadın Kolları Kuruluşundan Bugüne MYK ve İl Başkanları ile Toplantı" programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

AK Parti'nin Türk siyasi hayatında en etkin kadın teşkilatını kuran, kadınlara en çok yer veren parti olduğuna dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyada pek çok siyasi partinin AK Parti'nin kadın teşkilatlanması modelini örnek alarak kendisine uyarlamaya çalıştığını söyledi.

Aile yapısının korunmasında kadının rolü konusunda katetmemiz gereken mesafe olduğunu bildiklerini ifade eden Erdoğan, önümüzdeki dönemi aile merkezli sosyal yapının güçlendirilmesi dönemine hep beraber getireceklerini kaydetti.

https://youtu.be/q-uH1ZVg7lI

"AİLE DESTEK PROGRAMI'NIN BÜTÇESİNİ 40 MİLYAR LİRAYA ÇIKARDIK"

15 milyar liralık bütçeyle açıkladıkları Türkiye Aile Destek Programı'nın bütçesini 40 milyar liraya çıkardıklarını belirten Erdoğan, 2,5 milyon haneye ulaşacak bu programla bir yıl boyunca çocuklarının ihtiyaçlarından elektrik faturalarına kadar geniş bir yelpazede insanlarımıza destek olmayı hedeflediklerini söyledi.