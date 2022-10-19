Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her şey spekülasyondan ibaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin TBMM'deki Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Bartın'daki patlamayla ilgili kesin rapor çıkana kadar söylenen her şeyin spekülasyondan ibaret olduğunu kaydetti. Adaylık tartışmalarına da değinen Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na seslenerek, "Hodri meydan, seçimlerde çık karşımıza" dedi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Meclis grup toplantısında konuştu.

Erdoğan, konuşmasın ilk bölümünde Amasra'daki maden faciasına değindi ve "Ocağımızda tüm önlemler ve sistemlere rağmen nasıl patlama yaşandığını bilmiyoruz. Patlamayla ilgili kesin rapor çıkana kadar söylenen her şey spekülasyondan ibarettir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amasra'daki maden faciası sonrasında yaptığı açıklamada sarf ettiği ve muhalefet tarafından eleştirilen 'kader' sözlerinin arkasında durdu. Kendilerini "kadere inanan insanlar" olarak tanımlayan Erdoğan, "Rabbimizin yazgısına da teslim olacağız" dedi.

https://youtu.be/JXjBwVvxAbE

Türkiye'nin yüzde 99'u Müslüman bir ülke olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden "Öyleyse buna imanımız tam olacak. Senin Müslümanlıkla alakan yoksa onu zaten biz bıraktık. Bu ikisi birbirini tamamlayan tutumlardır" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve partisinin yönetimini bu konuda yaptıkları açıklamalar nedeniyle eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İşi kader kavramına vardıranlar tehlikeli mecrada seyretmeyi sürdürmektedir. Bay Kemal ve avenesi; ben kaza ve kadere iman ettim ve böyle yürüyorum. Bu bizim imanımızın gereğidir. Sende o yoksa bilemem. Amasra'daki maden kazası; devletin tüm kurumları tarafından takip edilecek. Hiçbir ihmalin cezasız kalmaması temin edilecektir" dedi.

"GÜVENİYORSAN HODRİ MEYDAN BAY KEMAL"

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhalefet partilerinin adaylık tartışmasına da değindi. Kılıçdaroğlu'na seslenerek, "Madem kendine güveniyorsun, madem ülke ve milletin geleceğinde sorumluluk almak istiyorsan öyleyse hodri meydan" dedi.

"PARLAMENTO HADDİNİ BİLDİRMELİDİR"

CHP'li Burak Erbay'ın TBMM kürsüsünde çekiç ile cep telefonunu kırmasını da eleştiren Cumurbaşkanı Erdoğan, parlamentoya, "Meclis iç tüzüğü değişmelidir" diye seslenirken, "Gereken ne ise bu milletin parlamentosu bunlara da haddini bildirmelidir" dedi.