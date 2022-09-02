Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme ilişkin soruları yanıtladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan soruları yanıtladı. Erdoğan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun KHK açıklamalarına, "Bu açıklama milleti aldatmaktan başka bir şey değildir" yorumunu yaptı.İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı sonrası gazetecilere açıklama yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'KHK' açıklamasına yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu için "kendisini buğday ambarında zannediyor" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Herhangi bir gücü yetkisi yok. Yalan üzerine yalana devam diyor. Milleti kadındırmaktyan başka bir şey değil. Sen önce elindeki Büyükşehir Belediyeleri ile vatandaşlara verdiğin sözleri yerine getir" diye konuştu.

Ahmet Şık'ın tepki çeken sözlerini de değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Onun gücü ne AK Parti'yi kapatmaya ne bizleri mahkum ede Bu zat zaten terörist, gücü yetmez" dedi.

Erdoğan konuşmasında gündeme ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. https://twitter.com/tcbestepe/status/1565654207218212864