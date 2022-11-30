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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düzce'yi 'afet bölgesi' ilan ettik

SİYASET 30.11.2022, 15:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düzce'yi 'afet bölgesi' ilan ettik

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5,9 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Düzce'yi, Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan ettiklerini açıkladı.ANKARA (İGFA)  -Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı‘nda konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti genel merkezinde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, önceki gün Kabine Toplantısı sonrası açıkladıkları kamuda çalışan 424 bin sözleşmelinin kadroya geçirilmesi kararının bir kez daha hayırlı olmasını diledi.

Geçen 20 yılda olduğu gibi bugün de ülkenin her meselesini, milletin her beklentisini hayata geçirerek Türkiye'yi huzurlu ve müreffeh bir geleceğe hazırladıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemize bugüne kadar kazandırdığımız demokrasi ve kalkınma atılımlarını kesintisiz bir şekilde sürdürerek milletimize sözümüz olan 2023 Türkiye'sine adım adım yaklaşıyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sadece son iki ayda açılışını yaptıkları projelerin her birinin tek başına abide hüviyetinde olduğunu ifade ederek, Gaziray'la, sanayinin ve kültürün şehri Gaziantep'in şehir içi ulaşım sorununu çözdüklerini, Batman Hasankeyf Tüneli ile Ilısu Barajı'ndan etkilenen bölgelerimizdeki yerleşimlerimizi birbirine bağladıklarını ve Türkiye'nin en büyük, dünyanın 5'inci büyük barajı Artvin Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'ni yerleşimi ve yollarıyla hayata geçirdiklerini anlattı. 

"AFET SONRASI TELAFİ VE İHYA ÇALIŞMALARIMIZI DAHA HIZLI, ETKİN ŞEKİLDE YÜRÜTEBİLECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlk Evim İlk İş Yerim Projesi"yle 50 bin konut, 1 milyon altyapılı arsa, 50 bin iş yerini ülkeye kazandıracak adımı attıklarını belirtti.

Şehirlerdeki organize sanayi bölgelerinde 50-100 fabrikayı aynı anda hizmete açtıklarını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alevi Bektaşilerin Cumhuriyet tarihi boyunca çözüme kavuşturulmamış taleplerini karşılayacak düzenlemeleri hayata geçirdiklerini kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Yüzyılı programında millete, Cumhuriyetin yeni asrına çok daha büyük hayaller ve heyecanlarla gireceği bir umut ışığı yaktıklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Düzce depremine ilişkin ise, "Geçen hafta 5,9 şiddetinde depremle sarsılan Düzce'yi, Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan ettiğimizi açıklamak istiyorum. Böylece afet sonrası telafi ve ihya çalışmalarımızı daha hızlı, etkin şekilde yürütebileceğiz. Bir kez daha Rabb'im, ülkemizi ve milletimizi her türlü felaketten korusun diyorum." ifadesini kullandı.

https://youtu.be/H1fFXt_AI9k

"2023'ÜN HER GÜNÜNÜ HER AYINI DOLU DOLU GEÇİRECEĞİZ"

Bu yılın 3'üncü çeyrek büyümesinin 3,9 olarak açıklandığını, 2'nci çeyrek büyümesinin de 7,7 olarak yukarı yönlü revize edildiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Küresel düzeyde resesyon endişesinin giderek arttığı bir dönemde, Türkiye'nin büyümesini sürdürmesi çok kıymetlidir. İnşallah 2022'yi dünyaya göre rekor bir düzeyde kapatarak 2023'e iyi bir giriş yapacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partililerden, bugüne kadar ülkeye sağladıkları kazanımların, bugünkü sorunların yegâne çözüm adresinin AK Parti olduğunun millete anlatılmasını istedi. Erdoğan, aynı zamanda, Cumhuriyetin yeni yüzyılına dair hayallerin de bıkmadan, usanmadan paylaşılmasını partililerden beklediğini dile getirdi.

ALTILI MASANIN ANAYASA AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti iktidarıyla 20 yıldır istikrar, güven ve güçlü devletin olduğunu, bunu kendilerinin sağladığını anlatırken, "Bugüne kadar ne CHP'den ne de şürekâsından ülkenin herhangi bir derdine derman, milletin herhangi bir yarasına merhem olacak hiçbir söze, teklife, adıma rastlanmadığını" söyledi.

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