Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dergi kapaklarından ayar verilemeyeceğini gösterdik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs seçimlerinde millete dergi kapaklarından ayar verilemeyeceğini gösterdiklerini belirterek, Türkiye'nin içinde bulunduğu seçim süreci sayısız hakikatin anlaşılmasına vesile olduğunu kaydetti.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçimleri öncesinde sosyal medya hesabından başlattığı saat 9.23 paylaşımlarını sürdürüyor.

Seçim sürecinin sayısız hakikatin anlaşılmasına vesile olduğuna dikkati çeken paylaşımda, 14 Mayıs’ta sandıkta Türk demokrasisinin gücünü görmekle kalmadık, aynı zamanda “algı balonlarının” sönmesine de şahitlik ettiklerini ifade ederek, algı balonları olarak nitelendirdiği konuları tek tek sıraladı.

Türkiye iin atılan “diktatörlük” iftiralarının yanı sıra muhalefetin meydan meydan tekrarladığı yalanlar ile CHP Genel Başkanı ve şürekâsının körüklediği korku siyasetini 14 Mayıs gecesi sandıkta tecelli eden iradeyle boşa çıkardıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimize dergi kapaklarından ayar verilemeyeceğini gösterdik. Türk Milletinin iradesine zincir vurulamayacağını gösterdik. Yalan, iftira ve korku siyasetiyle seçim kazanılamayacağını gösterdik. Siyasi ikbal uğruna bölücüler ve FETÖ’cülerle yol yürünemeyeceğini gösterdik" dedi.

Erdoğan, 28 Mayıs'tan sonra da Türkiye'nin tüm bu kazanımlarını el birliğiyle çok daha ileriye taşıyacaklarının sözünü verdi.

https://twitter.com/RTErdogan/status/1661618914625765376