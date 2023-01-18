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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'mesaj'lı tarih!

SİYASET 18.01.2023, 14:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'mesaj'lı tarih!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaklaşan ve henüz tarihi netleşmeyen genel seçimle ilgili geçmiş seçimlere atıfta bulunarak tarih verdi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Seçim tarihi öne alınacak mı? Tartışmalar sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Grup toplantısında geçmişe atıfta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rahmetli Menderes 14 Mayıs 1950'de 'yeter söz milletindir' diyerek sandıktan ezici bir zaferle çıkmıştı. Milletimiz 73 yıl sonra bir kez daha aynı gün 6'lı masa diyerek karşımıza çıkan bu darbe şakşakçılarına 'yeter' diyecektir." dedi.

2023 yılının için hem 20 yıllık eser ve hizmet siyastemizin sembolü hem de yeni vizyonumuz 'Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcı olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki aylarda yaşanacak seçimi önemli ve tarihi kılan da işte budur. Hayatımızda hiçbir seçim kolay olmadı. Her seçimde de sandıktan zaferle çıkmayı başardık. 2023 seçimlerine karşımızda oluşturulan ucube ittifakın hezeyanları ile uğraşarak hazırlanıyoruz" mesajını verdi.

Konuşmasında ekonomiye yönelik mesajlarda veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyonun yüzde 30'lara doğru düştüğünü hep birlikte göreceklerini açıkladı.

https://youtu.be/5Ws22_HNp0cErdoğan konuşmasında şunları kaydetti:

"Sıkıntılarımız yok mu? Elbette var ama bunların hiç biri üstesinden gelinemeyecek bizi asıl hedeflerimizden, asıl atılımlarımızdan uzaklaştıracak hususlar değildir. En büyük sorunumuz enflasyondur. İşte o da düşüşe geçti. 2022 yüzde 64 ile kapattığımız enflasyonun inşallah önümüzdeki aylarda yüzde 50'lere, yüzde 40'lara, yüzde 30'lara doğru düştüğünü hep birlikte göreceğiz. Enflasyona sebep olan tuzakları bozduk, oyunları boşa çıkardık, hesapları alt üst ettik. Tedbirlerimizi aldık mekanizmaları kurduk. Artık hem dışarıda hem içeride herkes Türkiye'nin faiz, kur, enflasyon şer üçgeni ile teslim alınamayacağını gördü.

Yaşanan sıkıntılı sürecin çalışanlarımızdan esnaf ve sanatkarlarımıza kadar milletimizin farklı kesimlerine ödettiği bedellerin telafisini de süratle yaptık yapıyoruz. Bu amaçla asgari ücrette memur ve emekli maaşlarında yüksek oranlı artışlara gittik. Ek gösterge düzenlemesini tamamladık. Sözleşmelilere kadro verdik. Emeklilik için yaşı bekleyenlerin taleplerini karşıladık. Sosyal yardım yelpazesini genişlettik. Vatandaşlarımızı uygun şartlarda ev sahibi yapmaya yönelik konut kampanyaları düzenledik. Sanayicimizi, ihracatçımızı, esnaf ve sanatkarımızı, çiftçimizi velhasıl üreten herkesi destekledik. İstihdamı 31,6 milyonla tarihimizin en yüksek seviyesine çıkardık."

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