Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kadın girişimcilere yeni destek müjdesi

İstanbul'da partisinin düzenlediği 'Kadın Emeği Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kadın girişimcilere ve kadın kooperatiflerine 2 milyar liralık kefalet paketi tahsis ettiklerini açıkladı.İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da AK Parti'nin düzenlediği Kadın Emeği Zirvesi'nde konuştu.

"Kadının yer almadığı bir siyasi hareket yok olmaya mahkumdur" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gençlik kollarımız da aynı şekilde. Bizim siyasetimize getirdikleri zenginliğe şahit oldukça doğru bir iş yaptığımızı görüyorum. AK Parti'nin bugüne kadar girdiği 15 seçimin tamamında açık ara birinci çıkmasında evlere girip gönül kazanan hanımlarımızın önemli payı bulunuyor" diye konuştu.

Erdoğan, kadınların, son 20 yılda hayata geçirdiklerin programların tümünde emekleri olduğunu söyledi.

YENİ DESTEK PAKETİ MÜJDESİ

Konuşmasında yeni adımlarla Türkiye Ekonomi modelini her alanda güçlendirmeye devam ettiklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kadınlarımıza daha fazla destek vermekte kararlıyız. Yeterli teminata sahip olmayan ama kredibilitesi yüksek firmalarımıza en az yüzde 75 oranında Hazine destekli kefalet sağlıyoruz Kadın girişimcilerimize ve kadın kooperatiflerimize 2 milyar liralık kefalet paketi tahsis ettik. Kadınlarımıza her alanda pozitif ayrımcılık yaparak, onları hayalleri ile buluşturmak için gereken desteği veriyoruz" dedi.

Erdoğan, işletmeden projeye, enerjiden teknolojiye, dijital dönüşümden konuta geniş yelpazeye yayılan yeni destek paketimizin hayırlı olmasını diledi.

https://youtu.be/s7cK-l0JGoc

İSTANBUL'DAKİ İSTİSMAR DAVASI

"Biz, hiçbir zaman kız evladımızın fiziki ve ruhi olgunluğa erişmeden, hukuki olarak reşit hale gelmeden evlendirilmesini tasvip etmedik, tasvip etmiyoruz" diyen Erdoğan, "Çocuk yaşta cinsel istismar ne İslami ne insani olarak asla kabul edilebilecek bir davranış değildir. Hukuki olarak reşit hala gelmeden evlendirilmesini tasvip etmedik, tasvip etmiyoruz. Zaten kendi aile hayatımızda da bunu bir örneği yoktur. İstanbul'daki istismar davası ile ilgili kurumlarımız ilk andan itibaren gerekli çalışmaları yaptı" diye konuştu.