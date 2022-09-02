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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gençlik STK buluşması

SİYASET 02.09.2022, 09:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gençlik STK buluşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Gençlik Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması‘na katıldı.ANKARA (İGFA)- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları'nın ev sahipliğinde gerçekleşen Türkiye Gençlik Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması'na katıldı.

AK Parti Genel Merkezi'nde buluşmaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti Gençlik Kolları'mızın ev sahipliğinde Türkiye Gençlik STK'ları buluşmasına katılarak genç temsilcilerimizin görüşlerini dinledim. Parti'mize teşrif eden tüm gençlerimize teşekkür ediyor, her bir genç kardeşime başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/RTErdogan/status/1565437521487618049

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