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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilere zam müjdesi

SİYASET 06.07.2023, 16:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilere zam müjdesi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında Mart ayındaki yerel seçimlere yönelik önemli vurgular yaptı. Seçim vaatlerinin tek tek yerine getirdiklerini belirten Erdoğan, deprem bölgesinin unutulmamasını istedi. Maaşlara da ayrı bir parantez açan Erdoğan, emekli maaşlarında iyileştirmenin yapılacağının da sözünü verdi.ANKARA (İGFA) - AK Parti Genel Merkez'de düzenlenen İl Başkanları toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, önümüzdeki yıl Mart ayında gerçekleşecek seçimlerle birlikte hem merkezi yönetim, hem de yerel yönetimi birlikte yönetmenin adımlarını atacaklarını söyledi.

"Siyasetteki başarımızın sırrı proje geliştirmeye odaklanmamız" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Milletimizin desteğiyle 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta sadece 2 hafta arayla iki seçim kazanma başarısı göstermedik, aynı zamanda Türk demokrasisinin namusunu da şerefini de biz kurtardık" diye konuştu.

"BÜYÜK KONGREMİZDE GEREKLİ ADIMLARI ATACAĞIZ"

"Vatandaşın beğendiği yanlarımızı güçlendirecek, eleştirdiği hususları değiştirecek, yenilenme beklediği alanlarda gerekli adımları atacağız." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kadrolarımızı takviye etmemiz, yeni yüzlerle güçlendirmemiz gerekiyorsa inşallah büyük bir titizlikle bunu da gerçekleştireceğiz. Ekim ayında yapmayı planladığımız büyük kongremize işte bu anlayışla hazırlanıyoruz. Seçim sonuçlarının işaret ettiği çizgide çalışmalarımıza şimdiden başladık. Kongremizi 11,5 milyon üyesiyle tüm AK Parti ailesinin dava ve yol arkadaşlığını yenilediği bir ahitleşme törenine dönüştürmekte kararlıyız. Yaş aldıkça gençleşen, dinamizmin i ve heyecanını koruyan, kendini yenilemeyi başaran bir parti olduğumuz bir kez daha görülecektir. Kongremiz bize aynı zamanda 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak seçimler için ihtiyacımız olan sinerjiyi de sağlayacaktır.

Konuşmasında muhalefete de tepki gösteren Erdoğan'ın hedefinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu kast ederek, "Bu zatın seçim yenilgisi üzerinden kaç gün geçti. Halen destekleri karşılığnda kapalı kapılar arkasında neyin sözünü verdiğini açıklamadı. Zihniyet değişmedikçe CHP Genel Başkanlığı'na kimin hangi kumpasla getirildiğinin bizim nazarımızda hiçbir anlamı yok" diye konuştu.

"31 MART'TA KÖTÜ GİDİŞE 'DUR' DİYECEĞİZ"

"Vatandaş hizmet beklerken bunlar tüm mesailerini parti içi çekişmelerde harcıyor" diyen Erdoğan, "İki tanesi zaten 3 ay boyunca Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağız diye il il dolaşmaktan kendi şehirlerinin yolunu unuttu. Adana'dan Antalya'ya, Mersin'den Eskişehir'e, Aydın'dan İzmir'e, nereye baksak aynı vizyonsuzlukla, aynı hizmet kıtlığıyla karşılaşıyoruz. İnşallah 31 Mart 2024 tarihinde bu kötü gidişe dur diyeceğiz" dedi.

Bu arada İl Başkanlarına deprem bölgesinin unutulmamasının da çok önemli olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şunu unutmayın milletin umudu biziz" dedi.

EMEKLİ MAAŞLARINDA İYİLEŞTİRME

Emekli maaşlarında iyileştirmenin de yapılacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Meydanlarda söz verdiğimiz üzere en düşük memur maaşını 22 bin 17 liraya yükseltiyoruz. Ortalama memur maaşını 25 bin 15 liraya çıkarıyoruz. Bakanlarımıza emekli maaşları konusunda da gerekli talimatları verdim. Çalışmalar başladı" dedi.

https://youtu.be/ySsyddwnZxo

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