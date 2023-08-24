Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli zammı mesajı... Serzenişlerin farkındayız

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, eser ve hizmet siyasetinden asla taviz vermeyeceklerinin altını çizerek, emeklilerden gelen serzenişlerin farkında olduklarını söyledi.ANKARA (İGFA)- Partisinin AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerin aylar öncesinde neticelenmesine rağmen 28 Mayıs'ın Türk siyasetindeki artçı sarsıntılarının hâlâ devam ettiğini ifade etti.

"HAYAL SATTIKLARI CHP SEÇMENİNDEN ÖZÜR DİLESİNLER"

Seçimlerden bu yana geçen her günün, ülkenin nasıl büyük bir uçurumun kenarından döndüğünü hatırlattığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bununla birlikte bazı karanlık noktaların da artık açıklığa kavuşturulması gerektiğine inandıklarını kaydetti.

"Kılıçdaroğlu ve şürekası yenilen pehlivan güreşe doymaz misali yaşadıkları ağır seçim hezimetine her gün yeni bir bahane üretmek yerine önce çıksınlar millete hesap versinler" diyen Erdoğan, "Bize, partimize ve ittifak ortaklarımıza laf söylemek yerine anket şirketleriyle el ele verip hayal sattıkları CHP seçmeninden özür dilesinler. Yenilgiyi zafer gibi pazarlama kurnazlığını artık bir kenara bırakıp onurlu bir siyasetçiye yakışır şekilde hatalarını kabul etsinler. Madem ya kaset kumpasıyla oturdukları ya da atadan, dededen miras kalan koltuklarını terk edemiyorlar en azından hatalarıyla yüzleşerek hem kendilerinin hem de milletin hayrına bir iş yapsınlar. Karşı karşıya bulunduğumuz bu tablo, bizim işimizi kolaylaştırmak bir yana, daha da zorlaştırmakta mesuliyetimizi daha fazla arttırmaktadır."

"EMEKLİLERİMİZDEN GELEN SERZENİŞLERİN FARKINDAYIZ"

Enflasyonun insanların hayatında yol açtığı sıkıntıları giderecek adımları kararlılıkla attıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan tedbirlerin olumlu sonuçlarını görmeye başladıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Daha geçen aya kadar en fazla eleştiri konusu olan otomobil piyasasında fiyatlar yavaş yavaş stabilize oluyor. Emlak ve kira piyasası da yakında dengeye kavuşacaktır. Özellikle bazı ürünlerde tamamen açgözlülükten kaynaklanan fahiş fiyat balonu söndükçe milletimiz daha çok rahatlayacaktır. İhracat, istihdam ve yatırımlar noktasında zaten bir sorunumuz yok. Emeklilerimizden gelen serzenişlerin farkındayız. İnşallah bu konuda da gereken adımları yıl sonuna kadar atacağız. Üniversiteli gençlerimize ve ev hanımlarına meydanlarda verdiğimiz tüm sözlerin arkasındayız. İnşallah onları da tek tek yerine getireceğiz." diye konuştu.

https://youtu.be/cbJYlwTyaRY

Türkiye'yle ilgili bir taraftan bu politikaları hayata geçirirken diğer taraftan parti içinde de seçim sonuçlarıyla ilgili muhasebe yaptıklarını bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nerede eksiğimiz varsa gideriyor, kusurumuz olmuşsa düzeltiyor, güçlü olduğumuz yanlarımızı daha da tahkim ediyoruz." dedi.

Mesajlarını vatandaşlara yeterince ulaştırmadıkları bölgelerde yüz yüze iletişime daha fazla yoğunlaştıklarını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, oyunu alamadıkları her vatandaşla irtibat kurmanın, sıkıntının kaynağını bularak çözüme kavuşturmanın "boyunlarının borcu" olduğunu söyledi.

Enflasyonun insanların hayatında yol açtığı sıkıntıları giderecek adımları kararlılıkla attıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan tedbirlerin olumlu sonuçlarını görmeye başladıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hep söylediğim gibi, bizim siyaset anlayışımızda millete hesap sorulmaz, millete hesap verilir. Milleti suçlamak yerine kabahati millette aramak AK Parti'nin değil ancak faşist CHP zihniyetinin hareket tarzıdır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından AK Parti'ye katılan Anavatan Partisi kurucu üyelerinden, 47'inci hükümette Devlet Bakanı ve 48'inci hükümet döneminde de Ulaştırma Bakanı olarak görev yapan İbrahim Özdemir'e rozetini taktı.