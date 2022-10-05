Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başörtüsünü Anayasa ile çözelim

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü teklifi ile ilgili çözümü yasa ile değil anayasa düzeyinde sağlanmasını öneren Erdoğan, "Samimiyseniz gelin. Talimatı veriyorum, arkadaşlarım çalışmaları hazırlayacaklar" dedi. Erdoğan ayıca, Aleviler için yeni adım atacaklarını belirterek, detaylarını kamuoyuyla Cuma günü paylaşacaklarını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni dönemin motosunun 'Türkiye Yüzyılı' olduğunu belirtti. TBMM'de yeni dönemin ilk grup toplantısını gerçekleştiren AK Parti'den Anayasa hamlesi geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'başörtüsü' konusuna karşılık ülke gündeminde böyle böyle bir sorun dahi olmadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun teklifin arkasında riyakarlık olduğunu videolu sunumla anlattı. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun teklifine karşılık, "Eğer samimiyseniz gelin bu düzenlemeyi yasa ile değil, Anayasa düzeyine sağlayalım" dedi.

"UMUTLARI EKONOMİ VE ENFLASYONA BAĞLAYANLARIN HEVESLER KURSAKLARINDA KALACAK..."

Milletvekilleri ile yaz döneminde seçim bölgelerinde ve görevlendirdikleri diğer yerlerde gerçekleştirdikleri çalışmaları yakından takip ettiklerini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim süreci ilerledikçe projeleri daha ayrıntılı bir şekilde paylaşacaklarını söyledi.

Önümüzde yaklaşık 8 aylık bir vaktin var olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Verdiğimiz sözlerin yasama boyutundaki çalışmalarını tamamlayarak milletimizin huzuruna çıkmayı planlıyoruz. Cumhur İttifakı ortağımız, Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte sıkı bir mesai ile birlikte gündemimizdeki tüm düzenlemeleri yasalaştıracağınıza inanıyorum" dedi.

Erdoğan, bütün umudu ekonomideki sıkıntılara özellikle de enflasyona bağlayanların heveslerini kursaklarında bırakacak adımları atmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Yatırım, istihdam, üretim, ihracacat ve cari fazla yoluyla ülkemizi büyütecek adımları birer birer attıkllarını belirtti.

https://youtu.be/xAXbUN82K3I

CHP'NİN BAŞÖRTÜSÜ TEKLİFİNE TEPKİ!

"CHP Genel Başkanı, bizim ömrümüzü verdiğimiz ve çözdüğümüz başörtüsü meselesiyle ilgili güya günah çıkarıyor, güya teklif veriyor" diyen Cumhuraşkanı Erdoğan, yaşanmayan sorunla ilgili teklifin arkasında riyakarlık var diyerek, ülkemizde şu anda böyle bir meselenin olmadığını söyledi.

Erdoğan, 1999 yılında Fazilet Partisi’nden milletvekili seçilen Merve Kavakçı’nın yemin törenine katılmak için Meclis’e başörtüsüyle girmesi ve ardından yaşananları da hatırlattı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun son teklifini taktik bir adım olarak gördüğünü söyleyen Erdoğan, "Kılıçdaroğlu, senin üst düzey yöneticilerin üniversitelermizde ikna odalarını kurmadılar mı? Buralarda kızlarımızın başörtülerini çıkarmadılar mı? O yüzden Kılıçdaroğlu'nun son teklifini taktik bir adım olarka görüyorum" dedi.

Erdoğan konuşmasında, "Bu zatın her konu gibi başörtüsü meselesinde de birbiriyle taban tabana zıt, o kadar çok demeci var ki, biz söylediklerine değil, gerisindeki zihniyete bakmayı tercih ediyoruz. Kendisi bir proje olarak kaset kumpasıyla bulunduğu yere gelenler elbette ülkenin ve milletin hayrına proje üretemezler. Ülkemizin pek çok kazanımdan haberdar olmadıkları veya gördükleri halde anlayamadıkları gibi bu meseleyi de geriden takip ediyorlar. Bizim gerçekleştirdiğimiz birçok icraatı sanki yokmuş gibi vadetme veya kendileri yapmış gibi anlatma huyları, burada da kendini gösterdi. Dün söylediğini bugün inkar eden zatın, bugün söylediklerini yarın inkar etme potansiyelini masadaki ortakları başta olmak üzere kamuoyunun takdirine bırakıyoruz" diye konuştu.

"SAMİMİYSENİZ ANAYASA DÜZEYİNDE SAĞLAYALIM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun ülkede olmayan bir konuyla ilgili gündeme getirdiği 'başörtüsü teklifi' ile ilgili önerisine karşılık, "Gelin çözümü yasa ile değil anayasa düzeyinde sağlayalım. Dürüstsen, samimiysen çöüzmü Anayasa düzeyinde sağlayalım" dedi.

"ALEVİLER İÇİN YENİ ADIM ATACAĞIZ"

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki Cuma günü detaylarını paylaşacakları Aleviler için yeni adım atacaklarının de mesajını verdi.