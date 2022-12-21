Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asgari ücreti yarın açıklayacağız

Partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Büyük ihtimalle yarın, asgari ücret konusunu da bakanımla bugün görüşmeleri yapmak suretiyle inşallah açıklayıp onu da yoluna koymuş olacağız" dedi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 merkez bütçesinin "milletin bütçesi“ olarak hazırlandığını belirtti.

Muhalefetin tutumunu eleştiren Erdoğan, "Vizyon, program ve proje yoksunu muhalefet partileri bu bütçe görüşmeleri boyunca kifayetsizliklerini göstermeye devam etmiştir. Muhalefetin tutumuna baktığımızda Cumhuriyetimizin 100 yıllık serencamının muhasebesini yapan bir akıl göremiyoruz. Bölgesel ve küresel gelişmeler ışığında ülkemizin önündeki tehdit ve fırsatları değerlendiren bir analiz göremiyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci asrına dair vizyon da göremiyoruz. Yalanları, iftiraları, çarpıtmaları tekrarlayan bir zihniyetin hesaplarına ve hezeyanlarına tekrar şahit olduk. Bu tablo bile kimlerin ülkenin ve milletin derdiyle dertlendiğini ispata yeterlidir. Bizim sözümüz bakidir” ifadelerini kullandı.

Terörle mücadele ve sosyal destek girişimleriyle sözlerine devam eden Erdoğan, "Ülkemizi terör örgütlerinden ve suç çetelerinden arındırdık. Önümüzdeki dönemde ülkemizin güvenlik alt yapısını bölgesel ve küresel tehditlere karşı daha etkin şekilde korumamızı sağlayacak donanıma kavuşturmayı sürdüreceğiz“ dedi.

https://youtu.be/G9t0SuI26iU

Sosyal hizmetere de değinen Erdoğan, önümüzdeki dönemde "değişen şartlar ve ihtiyaçlara göre daha fazla vatandaşımızı sosyal destek şemsiyesinin altına alacağız“ dedi.

Türkiye’de doğal gazın 81 il dahil 685 yerleşim yerine yaygınlaştırıldığını vurgulayan Erdoğan, enerjide "dışa bağımlılığı sonlandırmak“ için çalışmaların sürdüğünü belirtti, "Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk ünitesini hizmete sunulacağını" açıkladı.

YÜKSEK ENFLASYON VE HAYAT PAHALILIĞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmeyi hedeflediğini söyleyerek enflasyon ve hayat pahalılığına dikkati çekti. Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığın etkilerini ortadan kaldırmak için yoğun çaba harcadıklarını belirten Erdoğan, "İnşallah önümüzdeki aylarda enflasyonun adeta tepetaklak aşağıya ineceğine beraberce şahit olacağız. 2023, hayat pahalılığından kurtuluşumuzun dönüm noktası haline getirelim“ dedi.

ALTI KAFADAN ALTI AYRI SES

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen 2 yıl 7 ay 15 günlük hapis cezası ve “siyasi yasak” kararına da değinen Erdoğan, “Altılı masa denilen yıkık dökük yapıya bakıldığında geleceğe dair kimse güvenileceği bellidir. Altı kafadan altı ayrı ses çıktığı, herkesin birbrinin arkasından iş çevirdiği masaya bu millet geleceğini teslim etmez. Daha bitmemiş bir yargı kararı üzerinden siyasi mühendislik yapanlar var. CHP'nin başındaki zat dün çıkmış ne diyor biz baba oğul gibiyiz. Bunlara duyunca biz de içimizden Bay Kemal oğluna sahip çık. O kendisine başka ebeveynler arama peşinde demekten öte duramadık. Şaka bir yana altılı masanın ne yaptıkları, hangi oyunu çevirdikleri bizi ilgilendirmiyor. Biz işimize bakacağız, bizim işimiz var" diye konuştu.

Asgari ücret

Erdoğan, asgari ücret konusunun yarın açıklığa kavuşturulacağın açıkladı. "Asgari ücretten emeklilik düzenlemesine kadar gündemimizdeki diğer başlıkları da kısa sürede hal yoluna koyacağız" diyen Erdoğan, "Büyük ihtimalle yarın, asgari ücret konusunu da bakanımla bugün görüşmeleri yapmak suretiyle inşallah açıklayıp onu da yoluna koymuş olacağız. Aynı şekilde süreci devam eden konuları da sonuçlandıracak adımları atmaya devam edeceğiz" dedi.