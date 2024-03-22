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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aramızda kalacak bir şey yok!

Karabük mitinginde konuşan Erdoğan, muhalefete göndermelerde bulunarak "Türk siyasetini bu kadar kirletmeye kimsenin hakkı yok" dedi

SİYASET 22.03.2024, 17:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aramızda kalacak bir şey yok!

Karabük mitinginde konuşan Erdoğan, muhalefete göndermelerde bulunarak "Türk siyasetini bu kadar kirletmeye kimsenin hakkı yok" dedi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Karabük'te düzenlenen mitinginde yaptığı konuşmada "Gazi Mustafa Kemal'in mirası olan bu şehre hizmet etmek bizim için aynı zamanda bir vefa meselesidir" dedi.

Muhalefete yüklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi bir de ortaya deste deste, valiz valiz para görüntüleri çıktığını" belirterek, "Dolar mı dersin, avro mu dersin şimdi bunlar var. Türk siyasetini bu kadar kirletmeye, kendilerine oy verenler başta olmak üzere insanımızı bu kadar utandırmaya kimsenin hakkı yok, olmamalı. Nereden nerelere geldik hâle bakın. Tabii bunun için kızarmasını bilen bir yüz, utanmasını bilen bir yapı lazım. Allah'tan korkuları var mı bilmeyiz ama kuldan utanması olmayanlardan uzak durmak lazım. Bunun adı siyaset değil. Ortada eser ve hizmet namına zaten bir şey yok. İstanbul'da en ufak bir şey var mı? İstanbul'un karışını bilirim. İstanbul'da doğdum, orada büyüdüm, orada belediye başkanlığı yaptım, ondan sonra İstanbullu aldı beni Başbakanlığa gönderdi, sonra da Cumhurbaşkanı oldum. Tam tersi kendilerini hiçbir iş yapmamakla, hiçbir proje sahibi olmamakla övünecek kadar sefil bir duruma düşürmüş hâldeler. Hiç değilse kabahatlerini kabul edip bir kenara çekilme erdemini gösterebilseler, maalesef bunlarda o da yok." diye konuştu.

"DEMOKRASİNİN GÜZEL TARAFI SON NOKTAYI MİLLÎ İRADENİN KOYMASIDIR"

Milletin her seçimde sandıkta dersini vermesine rağmen muhalefetin ısrarla ve inatla aynı şeyleri yaparak iktidara gelmeyi umut ettiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birbirlerine öyle gaz veriyorlar ki Türkiye'yi bilmeyen biri baktığında hakikaten ortada bir şey var sanır. Dün ekranlarda ne diyorlardı? 'Aramızda kalsın kazanıyoruz.' Bugün yine 'Aramızda kalsın kazanıyoruz' diyorlar. Meydan meydan geziyorlar. Aramızda kalacak bir şey yok. Herkes bilsin bu CHP'den, bu DEM'den ve maalesef duruşlarıyla onların değirmenlerine su taşıyanlardan hiçbir şey olmaz. Bunlar daha kendi içlerinde bir insicam sağlayamamışlar ki ülkeye ve millete hayırları dokunsun. Kavga, gürültü, didişme, ayak oyunu hiçbir gün eksik olmuyor. Demokrasinin güzel tarafı medya, sosyal medya, uluslararası medya ne derse dersin son sözü sandığın söylemesi, son noktayı millî iradenin koymasıdır. İnşallah 31 Mart'ta Türkiye belediye başkanlarını seçme yanında muhalefetin suratına bu hakikati bir kez daha çarpacaktır. Ben halkıma inanıyorum." dedi.

Karabük'ün bu millî irade şahlanışında en ön saflarda yer alacağına inandığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting alanındakilere, "Bunun için sizlerden söz istiyorum. 31 Mart'ta derdi ülkesi, milleti, şehri olmayanları sandığa gömüyor muyuz? 31 Mart'ta millî iradenin gücünü bir kez daha dünya âleme gösteriyor muyuz? 31 Mart'ta Cumhur İttifakı olarak inşa ettiğimiz geleceğe bir ışık daha yakıyor muyuz?" diye sordu.

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