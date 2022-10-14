Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aile konusunu da anayasal düzene koyalım istiyoruz

Kazakistan ziyareti dönüşünde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 'başörtüsüne anayasal teminat sağlamak' için yaptığı çalışmayla ilgili, aile konusunu da ele alacaklarının mesajını verdi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 6. Zirvesi'nden dönüşünde, uçakta açıklamalarda bulunduğu gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Muhtelif alanlarda imzalanan 6 yeni anlaşmayla iki ülke iş birliğini daha da güçlendirdiklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, her iki ülke arasındaki iş birliğini her alanda derinleştirme kararlılığını bir kez daha teyit ettiklerini belirterek, önümüzdeki dönemin de yol haritasını belirlediklerini söyledi.

"Başörtüsüne anayasal zırh çerçevesinde çalışmalar var. Meclis grubu da çalışıyor. Diğer taraftan CHP'nin verdiği bir yasa teklifi var. Siz anayasa teklifi verdiniz. Bu denkleme baktığımız zaman, yasa teklifinin AK Parti'ye, anayasa teklifinin de CHP'ye ihtiyacı var. Kemal Bey’in tavrı ortada. Bununla ilgili ne söyleyeceksiniz?" sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde noktasında, fazla madde olmasından yana olmadıklarını belirtti.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "başörtüsü konusu yokken" bunu gündeme getimesini "anlamak mümkün değil" diyen Erdoğan, arkadaşların çalışmayı sürdürdüklerini ifade ederek, "Konu olarak da olay sadece başörtüsü olayı değil, bir de bunun yanına en önemli derdimiz olan aile konusunu da yine bu düzenlemenin içerisine koyalım istiyoruz ve bu çalışmayı da arkadaşlarımız yürütüyor. Bu çalışmayla birlikte de süratle vakit kaybetmeden hemen bunu Meclis'e sunmanın gayreti içerisinde olacağız. Biz döndükten sonra arkadaşlar bize bir sunum yapacaklar. Bu sunumu yaptıktan sonra da fazla gecikmeden hemen istiyoruz ki bunu Meclis'e sunalım" diye konuştu.

Aile konusundaki maddenin de tartışıldığının belirtilmesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, sundukları her maddenin tartışılır olduğunu belirterek, "Zaten tartışılmazsa demek ki bir iş yapmıyoruz. Tartışılacak ki bir iş yaptığımız ortaya çıksın. Çünkü bunlar hayati" dedi.

Yoksa Türkiye'nin gündeminde başörtüsü diye bir konu mu vardı? Yanımda başörtülü var. Böyle bir dert var mı? Kimse sana 'niye takıyorsun' dedi mi? Bunların hepsi aşıldı, geçti ama gündemde böyle bir şey yokken bayram değil, seyran değil meselesi. Böyle bir noktaya geldi iş. Adamın derdi de yok aslında. Niye bunu gündeme getirdi, bunu anlamak da mümkün değil. Şu an itibarıyla biz hazırlığımızı yapacağız ki yine birileri çıkıp zaman zaman 'başörtüsü' demesin, 'aile' demesin diye gelin artık anayasa değişikliğini yapalım, adımı ona göre atalım. Eğer hakikaten güveniyorsanız kendinize, dürüstseniz, samimiyseniz yapalım. Çünkü yasal bir değişikliğe zaten ihtiyaç yok. Yasal olarak her şey, düzenlemeler de yapılmış zaten var ama burada onların niyeti sadece bir şeyleri bulandırmak, güya 'bak ben savundum ama destek vermedi' demek. Sana altılı masa bile destek vermiyor. Türkiye'nin böyle bir düzenlemeye ihtiyacı yok."

"Aile maddesi, LGBT'nin muhalefet partileri tarafından siyasallaştırılmasına ön alma gibi bir şey içerecek mi?" sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öyleyse demek anlamışlar. Güçlü aile, güçlü milleti oluşturur." karşılığını verdi.