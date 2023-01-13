Cumhurbaşkanı Erdoğan 21 Ocak'ta Bursa'ya geliyor

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Cumhurbaşkanı, AK Parti Lideri Recep Tayyip Erdoğan’ın 21 Ocak 2023 Cumartesi Günü Bursa’ya geleceğini duyurdu.BURSA (İGFA) - AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Bursa Teşkilatları olarak Cumhurbaşkanı ve AK Parti Lideri Recep Tayyip Erdoğan’ı Bursa’da en güzel şekilde ağırlamak için hazır olduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 21 Ocak 2023 Cumartesi Günü saat 13.00’te Gökdere Meydanı’nda Bursalılarla buluşacağını belirten Başkan Gürkan, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Bursamızda gerçekleştireceği diğer programların taslağı ise önümüzdeki günlerde oluşturulacak. Tüm teşkilatlarımızla birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızı Bursamızda en güzel şekilde ağırlayabilmek için gerekli tüm hazırlıkları yapıyoruz. Değerli Bursalı Hemşehrilerimizin katılımları ile coşacak, Sayın Cumhurbaşkanımıza olan sevgimizi hep birlikte bir kez daha göstereceğiz” diye konuştu.