Cumhur İttifakının Adaylarına Ahmetli’de coşkulu karşılama

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, Ahmetli'de Kemal Atatürk Caddesinde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Yoğun ilgiyle gerçekleşen karşılamada mahalle muhtarları ile vatandaşlar, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e çiçek takdiminde bulundu.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, ilçe ziyaretlerine Ahmetli ile devam etti. Kemal Atatürk Caddesi’nde kendisini bekleyen vatandaşların yoğun ilgisi ve sevgi gösterileri ile karşılanan Başkan Ergün'e MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner, Ülkü Ocakları İl Başkanı Emirhan Sallıtepe, Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan, MHP İlçe Başkanı Bekir Kuzu, AK Parti İlçe Başkanı Salih Tekeli, Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Mehmet Buran, MHP KAÇEP Başkanı Cemile Kamalı, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Neslihan Çetinkaya, meclis üyeleri ve mahalle muhtarları eşlik etti. Karşılamada mahalle muhtarları ve vatandaşlar, Başkan Cengiz Ergün'e çiçek takdiminde bulundu.

BAŞKAN ERGÜN ÇOCUKLARI UNUTMADI Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, Ahmetli Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Ahmetli Belediye Başkan Adayı Ahmet Alhan, karşılamanın ardından pazaryerini ziyaret ettiler. Pazaryerinin girişinde toplanan çocuklara futbol topu ve kırtasiye seti armağan eden Başkan Ergün, çocukları hediyeleri ile mutlu etti.

PAZAR ZİYARETİ YAPILDI Başkan Ergün ve Başkan Alhan, Ahmetli ilçesinde Kemal Değer Kapalı Pazar Yeri ziyareti ile programlarını sürdürdü. Cumhur İttifakının adayları Başkan Ergün ve Başkan Alhan, kendilerini gülen yüzlerle karşılayan pazaryeri esnafına hayırlı işler, vatandaşlara hayırlı alışverişler diledi. Her yaştan vatandaşla sohbet eden, istek ve talepleri dinleyen Başkan Ergün ve Alhan, önümüzdeki dönem projeleri hakkında da vatandaşları bilgilendirdi. PAZARCILAR, MEŞALELERLE KUTLADI 31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde yeniden Cumhur İttifakının adayları olarak açıklanan Başkan Ergün ve Başkan Alhan'a tam destek veren pazarcı esnafı, yaktığı meşalelerle Cumhur İttifakının zaferine olan inançlarını gösterdiler.