Cumhur İttifakı Mudanya adayı Gökhan Dinçer halkla buluşmayı sürdürüyor

Bursa'nın Mudanya ilçesinde Cumhur İttifakı adayı AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer, birlikte üretecekleri projelerle ilçenin daha da yaşanabilir yer olacağını söyledi.BURSA (İGFA) - Cumhur İttifakı AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer, seçim çalışmaları kapsamında vatandaşlarla buluşmayı sürdürüyor.

Sık sık ilçedeki esnafa ziyaretler gerçekleştiren, pazarlarda vatandaşların sorunlarını dinleyen Gökhan Dinçer, mahallelerde bulunan kahvehanelerde ilçe halkıyla biraraya geliyor.

Son olarak ilçenin kırsal mahallelerinden Mürsel ve Ülkü'de vatandaşların yoğun sevgi gösterileriyle karşılaşan Gökhan Dinçer, Mudanya’yı birlikte daha güzel bir çehreye büründürmek istediklerini kaydetti.

İlçedeki sorunlarla ilgili kendilerinin tespitler yapacağını ancak çözüm yollarını vatandaşlarla birlikte yapılacak istişareler sonucunda bulacaklarının altını çizen Dinçer, “İlçede yaşayan tüm vatandaşlar için projeler üretecekllerini söyledi. "Birlikte yaparsak başarabiliriz" diyen Dinçer, "Devletin imkanlarını Mudanya’ya seferber edebilmek adına uğraşacağız. Mudanya’da yaşamak ayrıcalık olacak” diye konuştu.