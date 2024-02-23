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Cumhur İttifakı merakla beklenen Keşan listesini açıkladı
SİYASET 23.02.2024, 09:04
Cumhur İttifakı’nın Keşan Belediye Meclis ve İl Genel Meclis üyeliği aday listesi belli oldu.
Erdoğan DEMİR/ EDİRNE (İGFA) - AK Parti ve MHP ortaklığındaki Cumhur İttifakı’nın Keşan Belediye Meclis ve İl Genel Meclis üyeliği aday listesi kesinleşti.
Yapılan açıklamada Cumhur İttifakı’nın Keşan Belediye Meclisi ve İl Genel Meclisi üyeliği aday listesinde bulunan isimler şöyle:
BELEDİYE MECLİSİ KONTENJAN:
1-Göksel Aktaş (AK Parti)
2-Nizamettin Tezmen (AK Parti)
3-Abdullah Usta (MHP)
BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ LİSTESİ
1- İsmail Keleş (AK Parti)
2- Serdar Duman (MHP)
3- Nuriye Yıldız Altın (AK Parti)
4- Berkay Uslu (MHP)
5- Simay Nezihe Mercan Çelik (AK Parti)
6- Zafer Tınmaz (MHP)
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