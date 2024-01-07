Cumhur İttifakı Bursa'da Alinur Aktaş ile devam

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı 2 Kasım 2017 tarihinden bu yana sürdüren Alinur Aktaş, 31 Mart yerel seçimlerinde de AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın Bursa adayı olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı.BURSA (İGFA) - AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da aralarında Bursa'nın da olduğu 11 büyükşehir ile 15 ilin belediye başkan adaylarını İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen aday tanıtım toplantısıyla duyurdu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi için AK Parti mevcut başkan Alinur Aktaş ile devam etme kararı aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aktaş'ın ismini açıklaması ardından Davut Gürkan başkanlığındaki Bursa İl Başkanı ve yönetimi ile Bursa Milletvekillerini sahneye davet ederek ellerini kaldırdı.

YENİDEN BURSA, YENİDEN AK PARTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından adaylık açıklaması sonrasında Başkan Aktaş, sosyal medya hesabından, "Yeniden Bursa, yeniden AK Parti" diyerek ilk günkü hizmet aşkıyla Bursa için canla başla yola devam mesajını paylaştı.

https://twitter.com/Alinuraktas70/status/1743965726820426135

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan duyuruda, Başkan ve başkan adayı Alinur Aktaş için özel karşılama programı düzenleneceği duyuruldu.

Saat 19.00'da Otoban Gemlik Oksijen Tesisleri önündeki karşılama ve saat 20.00'de Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi Fuaye Alanı'nda buluşma gerçekleştirilmesi planlandı. "Bursa Başkanını Karşılıyor" etkinliğine tüm vatandaşlar davet edildi.

ALİNUR AKTAŞ KİMDİR?

1970, Bursa / İnegöl doğumlu olan Aktaş; ilk, orta ve lise öğreniminin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi’nden mezun olmuştur. Yüksek lisansını Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı’nda yapan Aktaş, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir’dir.

Mobilya sektöründe uzun yıllar üst düzey yöneticilik yaptıktan sonra ortakları ile birlikte kurduğu mobilya firmasıyla ticari hayata atılmıştır. Aktif ticaretine inşaat-yapı malzemeleri alanında faaliyet gösteren şirketinde devam etmektedir.

2002 yılında AK Parti Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi olarak siyasi hayatı başlamış, ardından 2004 yılındaki yerel seçimlerde İnegöl Belediye Başkanı seçilmiştir. Ekonomi, ticaret, turizm, sanayi, eğitim, spor, alt ve üst yapı çalışmalarındaki vizyon projeleri ve marka şehir hedefiyle 3 dönem boyunca Belediye Başkanlığı görevini başarıyla sürdüren Aktaş, farklı alanlarda yaptığı projelerle birçok kez ‘Yılın Belediye Başkanı’ seçilmiştir.

02 Kasım 2017 tarihinde Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde yapılan olağanüstü oturumda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na getirilmiş, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiştir. Alinur Aktaş aynı zamanda Bursa Turizm Tanıtma Birliği ve Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı’dır.

İngilizce ve Arapça bilen Aktaş, evli ve 2 çocuk babasıdır