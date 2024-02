Cumhur İttifakı adaylarından Akhisarspor'a ziyaret

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, Cumhur İttifakı Akhisar Belediye Başkan Adayı Ömer İşçi ile birlikte Akhisarspor tesislerini ziyaret etti.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Akhisar programında Akhisarspor tesislerine ziyarette bulundu. Kulüp Başkanı Öner Alanç ve Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından karşılanan Başkan Ergün'e, Cumhur İttifakı Akhisar Belediye Başkan Adayı Ömer İşçi, MHP MYK Üyesi Ali Uçak, MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner, AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı, MHP İlçe Başkanı Ahmet Namal, AK Parti İlçe Başkanı İsmail Ahmet Sözcüer, Ülkü Ocakları İl Başkanı Emirhan Sallıtepe, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, Belediye Meclis Üyeleri eşlik etti. Teknik kadro ve futbolcular ile bir araya gelen Başkan Cengiz Ergün, futbolcularla sohbet etti.

‘SPOR BİZİM VAZGEÇİLMEZİMİZ, HER ZAMAN DESTEKÇİYİZ’

Manisa'nın spor şehri olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini kaydeden Başkan Cengiz Ergün, "Hayatım boyunca hep sporun içerisinde oldum. Manisaspor’u 3. Ligden alarak Süper Lige taşıma sürecinde büyük başarılara imza attık. Akhisarspor’un da Türkiye Kupası Şampiyonluğunu, Avrupa’da oynadığı günleri unutmak mümkün değil. Rahmetli Hüseyin Eryüksel Başkanımız ve Ömer kardeşimizin de bu süreçteki çabaları biliniyor. Doğru yönetim, doğru imkânlar ve doğru insanlarla bu başarılara imza atılıyor. Bugün Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyespor çatısı altında yaklaşık 30 bin çocuğumuzun spor yapmaları noktasında her türlü desteğimizi veriyoruz. Yeni spor alanlarımızı çocuklarımızın kullanımına açtık. Yarınlarımız çocuklarımızın, gençlerimizin olacak. Bugün bizler varız. Geleceğe güvenle bakan, ülkesini seven bireyler yetiştirmek amacımız. Spor bizim için vazgeçilmez, her zaman ve destekçisi olduğumuz bir alan. Basketbolda da Süper Ligde Manisa'yı temsil ediyoruz" dedi.