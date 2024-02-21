Son Dakika

Cumhur İttifakı adaylarından Akhisarspor'a ziyaret

SİYASET 21.02.2024, 12:53
Cumhur İttifakı adaylarından Akhisarspor'a ziyaret

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, Cumhur İttifakı Akhisar Belediye Başkan Adayı Ömer İşçi ile birlikte Akhisarspor tesislerini ziyaret etti.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün,  Akhisar programında Akhisarspor tesislerine ziyarette bulundu. Kulüp Başkanı Öner Alanç ve Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından karşılanan Başkan Ergün'e, Cumhur İttifakı Akhisar Belediye Başkan Adayı Ömer İşçi, MHP MYK Üyesi Ali Uçak, MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner, AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı,  MHP İlçe Başkanı Ahmet Namal, AK Parti İlçe Başkanı İsmail Ahmet Sözcüer, Ülkü Ocakları İl Başkanı Emirhan Sallıtepe, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, Belediye Meclis Üyeleri eşlik etti. Teknik kadro ve futbolcular ile bir araya gelen Başkan Cengiz Ergün, futbolcularla sohbet etti.

‘SPOR BİZİM VAZGEÇİLMEZİMİZ, HER ZAMAN DESTEKÇİYİZ’

Manisa'nın spor şehri olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini kaydeden Başkan Cengiz Ergün, "Hayatım boyunca hep sporun içerisinde oldum. Manisaspor’u 3. Ligden alarak Süper Lige taşıma sürecinde büyük başarılara imza attık. Akhisarspor’un da Türkiye Kupası Şampiyonluğunu, Avrupa’da oynadığı günleri unutmak mümkün değil. Rahmetli Hüseyin Eryüksel Başkanımız ve Ömer kardeşimizin de bu süreçteki çabaları biliniyor. Doğru yönetim, doğru imkânlar ve doğru insanlarla bu başarılara imza atılıyor. Bugün Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyespor çatısı altında yaklaşık 30 bin çocuğumuzun spor yapmaları noktasında her türlü desteğimizi veriyoruz. Yeni spor alanlarımızı çocuklarımızın kullanımına açtık. Yarınlarımız çocuklarımızın, gençlerimizin olacak. Bugün bizler varız. Geleceğe güvenle bakan, ülkesini seven bireyler yetiştirmek amacımız. Spor bizim için vazgeçilmez, her zaman ve destekçisi olduğumuz bir alan. Basketbolda da Süper Ligde Manisa'yı temsil ediyoruz" dedi.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 26 69
2. Fenerbahçe 26 67
3. Trabzonspor 26 43
4. Beşiktaş 26 43
5. Kasımpasa 26 39
6. Rizespor 26 36
7. Antalyaspor 26 35
8. Sivasspor 26 34
9. Başakşehir 26 33
10. A.Demirspor 26 32
11. Kayserispor 26 32
12. Samsunspor 26 30
13. Ankaragücü 26 29
14. Hatayspor 26 29
15. Alanyaspor 26 29
16. Karagümrük 26 28
17. Gaziantep FK 26 28
18. Pendikspor 26 26
19. Konyaspor 26 25
20. İstanbulspor 26 12
Takımlar O P
1. Eyüpspor 23 55
2. Göztepe 23 46
3. Kocaelispor 23 43
4. Bodrumspor 23 42
5. Sakaryaspor 23 40
6. Boluspor 23 36
7. Bandırmaspor 23 36
8. Ahlatçı Çorum FK 23 35
9. Gençlerbirliği 23 33
10. Erzurumspor 23 30
11. Keçiörengücü 23 29
12. Manisa FK 23 27
13. Ümraniye 23 27
14. Adanaspor 23 23
15. Şanlıurfaspor 23 22
16. Tuzlaspor 23 22
17. Altay 23 12
18. Giresunspor 23 7
Takımlar O P
1. Liverpool 25 57
2. M.City 25 56
3. Arsenal 25 55
4. Aston Villa 25 49
5. Tottenham 25 47
6. M. United 25 44
7. Brighton 25 38
8. Newcastle 25 37
9. West Ham United 25 36
10. Chelsea 25 35
11. Wolves 25 35
12. Fulham 25 29
13. Bournemouth 24 28
14. Brentford 25 25
15. Crystal Palace 25 25
16. Nottingham Forest 25 24
17. Everton 25 20
18. Luton Town 24 20
19. Burnley 25 13
20. Sheffield United 25 13
Takımlar O P
1. Real Madrid 25 62
2. Girona 25 56
3. Barcelona 25 54
4. Atletico Madrid 25 51
5. Athletic Bilbao 25 49
6. Real Sociedad 25 40
7. Real Betis 25 39
8. Valencia 25 36
9. Las Palmas 25 35
10. Getafe 25 34
11. Osasuna 25 32
12. Deportivo Alaves 25 28
13. Villarreal 25 26
14. Rayo Vallecano 25 25
15. Sevilla 25 24
16. Mallorca 25 23
17. Celta Vigo 25 20
18. Cadiz 25 17
19. Granada 25 14
20. Almeria 25 8