Ciravoğlu CHP'den Edirne'ye talip... Mücevherin üzerindeki tozu kaldırmaya geliyoruz

Yaklaşan yerel seçimler öncesinde CHP'den Eczacı Şükrü Ciravoğlu Edirne Belediye Başkan aday adaylığı için Merkez İlçe Başkanlığı'nda başvuru dosyasını sunarak açıklamada buundu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin tanınan simalarından Eczacı Şükrü Ciravoğlu, 31 Mart 2024 yerel seçimlerde CHP’den Edirne Belediye Başkanlığı'na aday adayı olduğunu duyurdu.

Gösterişten uzak gerçekleşen açıklamada Şükrü Ciravoğlu kurduğu cümlelerle dikkat çekti.

“Bir kurumsal baskı olmaksızın Özgür iradesi ile bizlerle birlikte olan ülkemizin aydınlık yüzünü temsil eden güzel insanlar hoş geldiniz” diyerek başladığı sözler parti içerisindeki düzenin adeta göstergesi oldu" diyen Ciravoğlu, salonda bulunanlara hitaben yaptığı konuşmasında neden aday adayı olduğunu şöyle açıkladı:

“Şehrimiz Edirne tarihi mirası, tarihi dokusu, tarihi eserleri, camileri Selimiye gibi UNESCO Dünya Kültür Mirası eseri, nehirleri, kervansarayları, eğitim kurumları, jeopolitik konumu, verimli toprakları, eğitimli, çağdaş ve üretken halkıyla bir mücevherdir. Biz mücevher'in üzerindeki tozu kaldırmaya, halkın içindeki umutları, gençlerin hayallerini ve dinamizmini büyütmeye, belediyenin mali ve insan gücüyle kurumların ve halkın gücünü birleştirmeye, hizmetlerin kalitesini, verimliliğini, kalkınan, büyüyen, gelişen ve değişen Edirne için kullanmaya, Edirne halkının parasını Edirne halkı için harcamaya, harcanan her kuruşun hesabını şeffaf bir şekilde halkımıza vermeye, Edirne'ye gönül vermiş, Edirne'yi yuva ve yurt olarak sahiplenmiş, halkımızı ötekileştirmeden, sevgiyle ve saygıyla kucaklamaya, belediyeyi halkın sorunlarının çözüm merkezi haline getirmeye, kaynak tüketen, kaynak aktaran değil kaynak üreten, kaynakları verimli ve üretken kullanan, yatırımları bilimsel verilere uygun, yerinde, yararlı, kaliteli ve hesaplı yapmaya, onurlu bir şekilde görev almaya, onurlu bir şekilde hizmet etmeye talibiz”dedi.

Belediye’nin işleyişine dairde konuşan Ciravoğlu, bir işletmeyi değiştirmek için çalışanların düşüncelerini davranışlarını değiştirmek gerekir. Kurumun başarısı yönetim kadrosuna ama öncelikle de sorumluluk ve yetkiyi taşıyan kişiye bağlı olduğunu söyleyerek, takım çalışmasında sorumlulukların eşit paylaşılmalı, yetkiler halkın çıkarları doğrultusunda seçilenlerce denetlenmeli ve yapılan harcamaların hesabı halka verilmesi gerektiğini kaydetti.

Ciravoğlu; Edirne’yi bir mücevhere benzeterek, mücevherin üzerinin tozlu olduğunu ve “o tozu kaldırmaya geliyoruz”dedi.