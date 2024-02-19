CHP’nin Yenimuhacir belediye meclis üyesi listesi açıklandı

CHP Belediye Başkan Adayı Tamer Kıral partisinin belediye meclis üyesi listesini sosyal medya hesabından duyurdu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - CHP’nin Yenimuhacir Belediye Başkan Adayı Tamer Kıral’ın adaylığının açıklanmasından bu yana yaptığı çalışmalar sonunda CHP Belediye Meclis Üyeleri listesi de geçtiğimiz Cumartesi günü açıklandı.

Belediye Başkan Adayı Tamer Kıral’ın sosyal medyasında yaptığı paylaşıma göre Kontenjan, Asil ve Yedek Meclis Üyeleri listesi şöyle;

Kontenjan ve Asil adaylar:

Kontenjan: Ali Osman Eren

1.Serdar Kale

2.Erdinç Çetinbaş

3.Hakan Yaşarbaş

4.Nagihan Tiryakioğlu

5.Latif Cinay

6.Serap Yılmaz

7.Nasuh Engin

8.Pınar Güripek