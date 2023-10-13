CHP’liler soruyor: Bu nasıl milletvekili?

CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün’ün, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ve sonrasında kendisinin paylaşıma yorum yapan vatandaşlara vediği cevaplar tepkilere neden oldu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün, yaptığı paylaşımında “Sevgili Uzunköprülü hemşehrilerim. Sizi bu beladan kurtarmak için Anakara’dayım…Sizlere söz, Mart’ın sonu bahar” dedi.

Milletvekili Ün’ün bu paylaşmında Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan’ı hedef gösterdiği iddia edilirken, bir çok partili; “CHP’li milletvekili CHP’li belediye başkanını bu şekilde itham edebilir mi? Bu konuşmalar bir disiplin suçu değil midir?” diyerek Ün’ün Uzunköprü’deki hangi belayı kastettiğini öğrenmek istediklerini belirtti.

Ün’ün bu paylaşımına cevap veren bazı vatandaşlar, bu sözün Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan için söylendiğini dile getirerek, Ün’e yorumlarda bulunarak bu paylaşımın yanlışlığından yakındılar. Milletvekili Ediz Ün ise bu eleştirilerin bazılarına verdiği cevaplarda ahlak sınırlarını aşan cümleler kullandı.

Birçok partilinin Ediz Ün hakkında, genel merkeze şikayette bulunmaya başladıkları öğrenilirken “Bu nasıl vekil, vatandaşa böyle cevaplar vermeye utanmıyor mu? “ yorumlarına neden oldu.